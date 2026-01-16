對等關稅出爐 江啟臣：「投資換稅率」僅讓傳產從加護病房轉普通病房

江啟臣。江啟臣辦公室提供



記者周志豪／台北報導

台美對等關稅談判結果出爐，確定15%不疊加，但台灣要加碼投資美國5000億美元。立法院副院長江啟臣下午表示，縱使爭取到與日本、南韓、歐盟同樣的稅率，但現實是已經落後競爭對手近半年的時間，產業根本笑不出來。

江啟臣更提到，這項「以投資換稅率」新賽局，對以製造業為核心的台中傳統產業來說，是從「加護病房」轉入「普通病房」，但距離產業復甦、全面升級轉型，仍有一段漫長的路要走。

江啟臣呼籲，這項談判攸關國內傳統製造業及中小企業的存亡，盼行政院盡速到立法院正式向國人報告；現在政府更要與民間齊心協力付出雙倍的努力追回過去流失的訂單，如此方能讓台灣產業在這波關稅浪潮中重新站起。

江啟臣表示，台美對等關稅降至15%、不疊加，僅能緩解台灣部分產業經營壓力，與日、韓對手在美國市場公平競爭，但已失去的先機與市場訂單，政府應輔導升級轉型，協助產業降低成本、提高競爭力、開拓多元市場。

此外，江啟臣說，此次談判爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件等多項232關稅最優惠待遇，能為業者在國際競爭中省下稅負，但因美方尚未宣布232關稅，未來實際稅率數額、造成衝擊，行政部門應要密切掌握。

江啟臣表示，本次關稅談判協議另一重點在「赴美投資」，除要台灣企業自主投資半導體、能源與AI應用等電子製造服務（EMS）產業2500億美元，台灣政府也以信用保證方式提供半導體與ICT供應鏈最高2500億美元企業授信。

江啟臣說，鉅額投資雖以半導體（台積電）為首，但可能會帶動龐大供應鏈移動，台灣須將大量資本與產能移往美國，加劇台灣在地人才短缺問題，廠商也須適應美國高昂勞工與電力成本，這對台灣小型傳產將是巨大考驗。

江啟臣認為，此刻是台灣傳統製造業從「淘汰戰」進「耐力戰」的開始，政府要積極協助產業技術與服務轉型、策略轉型，導入AI自動化減少人力需求，在美國建立產業共同據點，降低中小企業單打獨鬥成本，整合產業能量，以求最短時間內帶領業者在國際競爭中突圍。

