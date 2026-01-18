對等關稅對美2500億美元「信用保證額度」擬由「國家融資保證機制」承擔！現階段朝兩方向研議

台美關稅談判結果出爐，我國政府將提供赴美投資企業2500億美元信用保證額度。據了解，這將不會動用到中小企業信用保證體系，規畫由國發會「國家融資保證機制」運作，現階段朝兩方向研議，第一是擴大既有機制，將赴美投資企業納入範圍，第二是另外成立專責融資保證機構。

媒體報導，知情人士指出，中小企業信用保證體系將維持原有功能，不會被挪用或排擠，以免影響國內中小企業融資權益。

該人士表示，2500億美元規模的對美投資信用保證，規畫由「國家融資保證機制」運作，現階段正朝兩個方向研議，第一、擴大既有機制，調整適用規範，將赴美投資企業納入範圍；第二、另行成立專責的融資保證機制，專門因應對美投資需求。

相關官員表示，是否由國發會的國家融資保證機制負責赴美投資企業的信用保證，行政院尚未完全拍板定案。若擴大既有國家融資保證機制適用範圍，勢必牽動原有權利義務與專款配置，將增加制度複雜度，不排除另行成立專責、針對對美投資的信用保證架構。

該官員表示，至於資金來源，未來仍須設立新的保證專款，可能由政府預算、國發基金及公股銀行共同出資，相關規模、比率及審核機制，目前仍在討論階段。

另外，一名國發會官員指出，國家融資保證機制於109年成立，基金規模原本設定100億元，目前實際規模為90多億元，其中60億元國發基金撥付，其餘30多億元由公股銀行出資；依國家融資保證作業要點規定，融資保證的總額度以專戶餘額的十倍為原則，保證總額度為900多億元，目前動支的額度約500億元，申請的產業大多是離岸風電業者及其上下游供應鏈。

而根據國家融資保證機制，融資保證對象主要分為五大類，包括從事國內綠能建設開發及統包工程的業者、供應或輸出綠能設備與服務的業者、電網端或發電端的儲能業者、與綠能開發業者簽署企業購售電契約的企業，以及參與國內重大公共建設或前瞻基礎建設計畫的業者。

（圖片來源：國發會）

