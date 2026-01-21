對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了

台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。

台美對等關稅以15%為基準落定，在台灣採取「保零件、棄整車」的主軸下，美製小客車有望降至零關稅。（圖／Photo AC）

行政院副院長鄭麗君20日表示，待與美國貿易代表署正式簽署協議後，將一次性對外說明市場准入細節。經濟部方面透露，針對美國商品進入台灣的相關安排，預計於上半年陸續公告，最快在農曆年前後就會有明確方向，屆時相關規範將更為清晰。

產業圈普遍評估，所謂「零關稅」政策並非適用所有美國車款，初步規劃僅限於美國生產的小客車。至於卡車、商用貨車等台灣仍具備本地製造能量的車型，為避免對國內既有產業造成劇烈衝擊，稅率將不會一次性歸零，而是保留政策緩衝空間。

行政院副院長鄭麗君。（圖／中天新聞）

儘管政策尚未正式公告，市場已出現前哨戰。以「越野王」形象聞名的Jeep，其台灣代理商寶嘉聯合於2025年底即提前調整定價策略，宣稱以「美車零關稅基準」重新設定售價，將入門車型價格壓低至200萬元以下，被視為進口車市的重要風向指標。

隨著零關稅預期升溫，市場開始盤點美國生產的進口車型。包括Tesla旗下Model 3、Model S、Model X，以及Ford Mustang、Toyota Sienna、Infiniti QX60，加上Mercedes-Benz與BMW多款SUV，合計約14款車被認為具備較高價格調整彈性。

部分投資圈人士點名賓士GLE、BMW X5、X6與Toyota Sienna等5款車，理論降幅恐達4成。然而多家車商私下回應，近年美國製造成本、原物料價格與跨洋運輸費用持續墊高，即便關稅歸零，售價也不可能出現如此劇烈修正，呼籲市場理性看待。

