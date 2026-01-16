對等關稅拍板降至15%！台積電：樂見台美達成穩健貿易協議

台美關稅今（16）日達成協議，對等關稅調降為15%且不疊加MFN，以及美方承諾未來如果新增半導體232關稅，台灣企業能享有最惠國待遇。護國神山台積電發布聲明表示，作為一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

台積電指出，半導體產業依賴全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係對於驅動未來技術發展，以及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

美方說明，台灣在協議中同意加碼投資美國合計5000億美元，包含台灣科技業者直接投資2500億美元；另有2500億美元則由台灣政府以信用擔保方式，支持金融機構提供企業赴美投資授信額度。

美國商務部長盧特尼克也提到，台灣的承諾包括科技公司投資與政府提供授信支持等兩部分，並表示該協議將帶動半導體產業在美國擴大布局。

