對等關稅拍板15% 洪申翰：傳產「看到隧道裡的光」

台美對等關稅降至15%且不疊加，勞動部長洪申翰今天(22日)接受《新聞放鞭炮》節目專訪時表示，談判結果對台灣傳統產業幫助相當明顯，但後續仍須密切關注汽車等市場開放議題，勞動部還是會備好因應方案。

洪申翰指出，去年4月美方宣布對等關稅政策後，台灣出口產業首當其衝，關稅一度從32%、又降至10%、20%疊加，直到近期談定為15%且不疊加，歷時近9個月。根據勞動部統計，去年4月減班休息人數僅約2,000人，之後逐月攀升，最多曾突破9,000人；但隨著訂單回溫與關稅談判進展，今年1月已明顯回落，目前約5,400人。

洪申翰透露，近期勞動部接獲不少業者回報，工具機、手工具等傳統製造業已有訂單回流跡象，甚至有業者形容「在很長的隧道裡，看見一點光」。

洪申翰也分析，台灣這次與日、韓同為15%，但比較少人提到的是，日、韓原本跟美國有FTA，許多產品為零關稅，台灣可能都有個5%關稅，如今雖然都是15%，但台灣實際增加幅度反而較小；而且多數東南亞國家關稅仍在20%左右，台灣競爭力就更強。

不過，他也指出，勞動部不會因此掉以輕心。由於談判後續仍涉及市場開放與關稅調整，包含汽車等是否朝零關稅方向發展，對部分產業與就業結構恐帶來新一波壓力，政府將持續滾動式監測，並備好因應措施。他說：『(原音)我必須說2026年的現在，其實我們面對的整體的情勢是挺複雜的，我們遇到幾件事情，剛才在講對等關稅下的談判貿易協定下會不會未來會有開放市場的部分，我們必須要來因應、要來支援勞工朋友。』

洪申翰也提到，這次對等關稅對傳產幫助很大，但此協議還經過立法院同意，他真心期望立法院不要阻擋，「因為擋了就會讓原本就辛苦的傳產雪上加霜」，這是攸關基層民生的案子，希望在野黨多加思考。(編輯：宋皖媛)

