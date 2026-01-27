對等關稅敲定好美台商會率團訪台 卓榮泰：盼推台美避免雙重課稅

行政院長卓榮泰今（1/27）日接見美國台灣商業協會（USTBC）訪團一行。行政院提供



台美關稅結果大致底定，美台商會（USTBC）近期訪台並與行政院長卓榮泰會晤，卓榮泰在會中表示，美國總統川普（Donald Trump）也提出「美國AI行動計畫」（America's AI Action Plan），期盼未來台美雙方能就此展開深度對話，並盡力推動避免雙重課稅。

美台商會主席柯拉克（Keith Krach）主席與會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）這次是時隔不到半年的時間再度率團訪台，訪團成員涵蓋科技、半導體、國防、金融與消費性產品等多樣化產業，並將與相關單位展開多項會談，顯示美方對於增強台美供應鏈與雙方市場的重視。

在關稅結果底定後，卓榮泰進一步表示，總統賴清德致力推動「五大信賴產業」，行政院據此提出「AI新十大建設」，並以《人工智慧基本法》作為法規基礎，政府預計投入逾1000億元資金，目標在2040年創造50萬個工作機會、培育50萬名優秀人才，並帶動15兆元產值。

卓榮泰表示，川普也提出「美國AI行動計畫」（America's AI Action Plan），期盼未來台美雙方能就此展開深度對話，強化彼此供應鏈的合作基礎；在國家安全、能源穩定及產業發展的過程中，期盼柯拉克及美台商會協能持續給予支持與協助，共同創造互惠雙贏。

在雙向投資方面，卓榮泰提到，聯發科、台積電及環球晶赴美投資，美商如AWS在台啟用亞太區域的資料中心，輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）分別在北高兩市設立海外總部，Google擴大其在台的研發機構，美光（Micron）及美商科林研發中心（Lam Research）也都有對台投資計畫。

卓榮泰還提及，在去（2025）年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA）上，台灣已是半導體、AI量子與無人機等產業最大的國外代表團。卓榮泰強調，為進一步促進彼此經貿關係，推動「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」，具有其實質必要性。

卓榮泰進一步指出台美雙向對話的重要性，除了2025年計有5位美國州長訪台，促進雙方實質的合作關係，另外包括「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）目前正在進行新一輪對話；「科技貿易暨投資合作架構（TTIC）」自2021年開始促進雙方產業更深入的交流。

卓榮泰也提及，台電公司已正式與美商西屋公司（Westinghouse Electric）簽署合作備忘錄（MOU），針對核三廠重新啟動事宜，期盼藉由西屋公司的技術協助，進行自主安全檢查及長期運轉技術支援，確保台灣能源安全穩定。

最後，關於賴清德提出的400億美元軍事採購特別預算，卓榮泰表示，儘管國會仍有不同意見，但行政團隊將全力溝通並提供詳細資訊。他強調，為維護印太地區和平穩定，台灣必須展現自我防衛的決心與能力。

柯拉克致詞時也指出，美國企業投資台灣能帶來示範效果，吸引更多美國盟友投資台灣；同時，台積電投資美國也促進更多半導體廠赴美，替美國帶來更高的投資金額及就業機會。他還提到，今年適逢美國獨立250週年，川普已表示將以彰顯美國價值的方式慶祝，而對美國來說，台美基於自由、民主的共同價值，美方將作為台灣可靠及互相支持的夥伴。

