對等關稅敲定15％且不疊加 水五金預估訂單就快回流

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台美關稅談判達成共識，台灣取得最優惠待遇，對等關稅15%且不疊加，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈表示，這個好消息讓水五金業者歡欣鼓舞，訂單可預期將在今年第一季、第二季就可恢復原有水準，「一切的等待是值得的」！

張家烈指出，當台灣取得在對美國逆差國當中，最低的稅率，他手機的LINE群頓時歡聲雷動，業者緊張了半年的心情，終於可以笑了出來。因為，彰化水五金產值佔了全國的8成，其中約有7成銷往美國，專攻高端精品市場，主要競爭對手就是中國，但中國的對美關稅超過40％，如此一來，台灣與中國差距整個拉開，再也不必憂心忡忡。

廣告 廣告

張家烈強調，水五金訂單大多是年單或是季單，因此，在對美關稅仍未確定時，因為變數太大，業者也不敢大膽囤貨，在備庫存品部位只能保守看待，可能就是3、4天的工作量，改為5天內順順的做，如今一聽到好消息，就可以放心恢復產能，預估今年第一季、第二季的訂單，就會慢慢恢復與回流。

彰化縣水五金產值佔了全國的8成，專攻高端精品市場。(資料照，記者劉曉欣攝)

張家烈指出，在對美關稅確定後，業界對訂單前景都抱持樂觀看法，因為銷往歐美的水五金產品，都要取得相關認證，其它國家要短時間搶單有一定門檻，如今台美關稅敲定15%且不疊加，相較於主要競爭者的中國關稅，台灣產品更具吸引力，訂單恢復往日水準也是指日可待。

至於水五金員工最關心的年終問題，張家烈表示，在台美關稅敲定下，業者如同吃下定心丸，年終相信應該也不會太吝嗇！

彰化縣鹿港鎮頂番婆聚落有世界水龍頭故鄉之稱，也有完整產業鏈。( 資料照，記者劉曉欣攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

談妥對等關稅15％且不疊加！鄭麗君：台美關稅談判取得二大成果

踩雷看太多了！修車師傅勸「最好別買」這7款日系車

川普1決定白銀狂瀉 黃金也跌了

台美簽MOU 政院：全球首個半導體及衍生品關稅最優惠待遇國家

