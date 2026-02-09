對等關稅有望年前簽署 蕭美琴籲國人支持「最後一哩路」

副總統蕭美琴今日出席由日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」，會後接受媒體聯訪。(記者方賓照攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕據傳我台美對等關稅談判團隊本週將再赴華府，「台美對等貿易協定(ART)」可望農曆春節前簽署。對此，副總統蕭美琴今(9)日表示，期待最後這一哩路，能獲得國人支持，開創台灣在全球布局的新篇章

蕭美琴表示，行政院副院長鄭麗君率領的貿易談判團隊非常的辛苦，也做了許多準備，這一年來都是以台灣國家利益與產業利益為出發點，尋求降低對等關稅，同時尋求台美在經貿領域互惠互利的新的機會。

蕭美琴說，行政院也做了許多充分的準備，也期待最後這一哩路，能夠獲得國人同胞大家共同的支持，開創台灣在全球布局的新篇章。

