對等關稅有望廢止？美最高法院開庭 兩派法官「大團結」輪番轟川普政府

美國最高法院於當地時間11月5日，就川普大規模對外課徵關稅一案進行聽證；法官們輪番開砲，對川普所主張之行政權限提出嚴厲質疑，認為政府恐已侵犯憲法賦予國會的徵稅權力。不過財政部長貝森特仍樂觀認為，對政府最終勝訴「非常樂觀」。

最高院也不挺？綜合外媒報導，在本次聽證中，保守派與自由派法官罕見「統一戰線」，均對政府的辯護律師提出質疑：政府是否能憑藉1977年的《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》所授權的「國家緊急狀態下商貿管制」權限，直接對進口商品課徵龐大關稅？還是川普此舉，已徹底逾越國會對課稅、貿易政策的憲法授權？

保守派首席大法官羅伯特（John Roberts）指出：「課徵進口稅是國會的核心課稅權力。」並認為此問題應該適用「重大問題（major questions）原則」，也就是行政機關執行涉及「重大經濟或政策效益」的權力時，需獲得明確的國會授權。

自由派大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）則指出，IEEPA原意為「限制」總統權限，而非擴張其涉貿易課稅的權力。

總統、國會權限之爭

但也有保守派法官，對總統在外交、貿易領域的先例表示尊重，認為行政權在對外事務中具有固有權限。

大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）提及，1970年代的前總統尼克森（Richard Nixon）曾以類似條款對全球課徵關稅，「或可作為參照」。

但另一位保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）反問，若任由總統取得如此巨大權限，「國會是否會因此完全放棄對外貿易，以及宣戰等監督責任？」川普大課關稅的舉措，恐已破壞憲法三權分立原則。

最高法院裁決 全球屏息關注

儘管聽證已結束，但最高法院通常需時數月才會公布最終裁決。

此前川普政府已經放話，若裁決對己不利，將轉向其他「法律授權途徑」繼續收關稅；財政部長貝森特（Scott Bessent）則持續表示，對政府勝訴「非常、非常樂觀」。

若最高法院裁定，川普政府依照IEEPA課徵關稅「違法」，將可能動搖川普頻頻揮舞關稅大刀，作為經濟與外交征戰工具的行為，也讓從4月「解放日」以來的紛擾，重新回到原點。

究竟美國最高法院將做出何種裁定？全球都在屏息以待。

