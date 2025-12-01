對等關稅有望降至15%！外媒曝最新談判進展 結果最快這時出爐

國際中心／游舒婷報導

美國和台灣的關稅協商仍在持續，外媒報導指出，台灣正在持續積極協商，希望能把降到20％關稅再降至15％，不過先前「協助培訓美國勞工」的條件，並不在這次談判的條件當中。

外媒報導台灣和美國仍在就關稅進行協商。（示意圖／資料照）

台灣首席貿易談判代表楊珍妮在立法院答詢時表示，政府目標是將對美出口關稅降至15％。《路透社》報導指出，美國川普政府正洽談一項協議，可能要求台灣對美投資並培訓半導體及先進產業人才，但知情人士指出，細節仍可能調整，報導並未提及詳細談判結果出爐時間，不過外界預計，將在年底前完成談判。

台積電計畫在美國亞利桑那州投資1,650億美元設廠，台灣經濟部長龔明鑫表示，若台積電在美國設廠需要政府協助培訓員工，此事可再討論，但他也指出，這並非貿易談判的條件之一。

美國對等關稅於8月7日實施，台灣從原本的32％調降為20％，還要加上原有最惠國待遇稅率，還是比日韓多。對此，經濟部指出，目前對等關稅降至20％後，對產業的衝擊已經減半。

