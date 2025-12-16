對等關稅有漏洞？台灣輸美僅23%貨品課徵 經長龔明鑫說明是這原因

經濟部長龔明鑫表示，台灣輸美以ICT產品為主，屬於232調查範圍，無關美國對等關稅有漏洞。李政龍攝



美國政治媒體《Politico》分析報導指出，對等關稅措施因有數千條排除或豁免條款，成為課徵關稅的大漏洞。但經濟部長龔明鑫今（16）日解釋，這不是漏洞，而是台灣有7成以上貨品輸美都屬於232條款，而232調查尚未出爐，「倒不是漏洞不漏洞」他說。

龔明鑫今天出席「2025大師論壇」活動時受訪被問及美國媒體報導指出，川普對等關稅政策因豁免條款，成為課徵關稅漏洞，並指出台灣只有23%貨品課徵了對等關稅。

龔明鑫受訪時解釋，台灣之所以輸美貨品只有23%貨品遭課對等關稅，那是因為台灣輸美有7成以上貨品都屬於232條款的調查範圍內，而現在很多貨品都屬於232條款，尤其ICT貨品，因調查尚未出爐，所以暫時都是豁免的。而台灣出口到美國的ICT貨品比重比其他國家來得高，遭課徵對等關稅貨品相對低，不是漏洞問題。

話鋒一轉，龔明鑫也重申，對等關稅仍衝擊台灣的傳統產業及中小微企業，因此還是要盡力將關稅談判談好，盡量調降稅率。反倒是232條款調查範圍是台灣比較有競爭力的產業，談判空間比較大，相信可以獲得較好的談判條件，因相關產業對全世界、尤其美國有很大幫助。

談到今年出口經濟表現，龔明鑫透露，今年以來他的預估就比主計總處來得樂觀，在今年520內閣上任一周年記者會時，他就預估今年出口會超過5,500億美元，那時行政院長卓榮泰還想說「怎麼那麼有信心」，而社會氛圍也都還在講經濟成長率「保3」，但他看AI發展趨勢已很難阻擋，才會有此預測，而現在看來也印證了他當時的看法。

龔明鑫表示，現在AI需求是真強勁，現在AI的成長幅度已不是關心需求方，而是生產端台積電產能有多少，就可以賣多少。

至於目前主計總處預估明年經濟成長率為3.54%；龔明鑫說，若從此預測來看，他是相對比較樂觀一點；是否有機會到4%？龔明鑫沒有鬆口，只表示「可以再看一下」。

