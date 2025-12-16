對等關稅漏洞讓台灣產品躲過？ 經長：出口主力不在課稅範疇

美國政治新聞網站《POLITICO》報導指出，川普(Donald Trump)對等關稅(Reciprocal Tariff)有巨大漏洞，過半進口商品都沒有課稅，尤其台灣銷美產品僅有23%遭課對等關稅，為美國主要貿易夥伴中最低。對此，經濟部長龔明鑫今天(16日)回應，主要是因為台灣出口美國有高達7成多為ICT產品，並不在對等關稅課稅的範疇所致，「倒不是什麼漏洞不漏洞」。

龔明鑫指出，ICT產品屬於美國232條款關稅調查的項目，目前調查結果還沒有出爐，等於是豁免階段。考量對等關稅衝擊傳產、中小微企業，232關稅則會衝擊ICT產業，台灣希望與美國針對關稅談判時，將232關稅也一同納入討論，爭取優惠稅率。

龔明鑫也評估，考量232關稅涉及的產業，台灣比較有競爭力，會有比較大的談判空間，相信台灣可以獲得比較好的待遇，因為在相關領域，台灣對全世界尤其美國，有很大的幫助。(編輯：鍾錦隆)