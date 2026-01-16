對等關稅獲最惠國待遇 經部：對台灣工業影響將「由負轉正」

台美關稅談判結果出爐，經濟部長龔明鑫今天(16日)表示，清晨4時起床看到結果的心情是「撥雲見日、破繭而出」，因為此次爭取到的關稅條件，讓台灣產業一口氣回到與競爭對手相同立足點。經濟部則補充，對比2025年4月最初的32％稅率，此次爭取到的關稅條件，可使對等關稅對台灣工業產品的銷美金額、工業產值、工業就業人數等影響「由負轉正」。

龔明鑫說明，過去台美沒有自由貿易協定(FTA)，與日韓相比，台灣產品出口美國有關稅劣勢，但此次爭取到關稅稅率15%且不疊加，台灣傳產一口氣回到與日韓等對手同個起跑點，且半導體等高科技產品及其他項目的232關稅也獲得最惠國待遇，可說台灣產業不僅與對手平等，甚至是具有更好的條件經營美國市場。

龔明鑫指出，工具機公會理事長陳紳騰(原名：陳伯佳)也傳簡訊向他表示感謝，同時今天台股也有不錯表現，相信投資人、企業界都對關稅結果表示肯定。

經濟部說明，現行台灣傳產輸美的項目中，工具機產業關稅為24%、機械業21.5%、汽車零組件25%，未來稅率降至15%後，將與日、韓、德國等競爭對手一致、公平競爭。而其他傳產方面，水五金產業輸美關稅22.6%、手工具機23.3%、塑膠產業24.6%、紡織產業28.7%等，未來降至15%稅率後則會與越南、中國等競爭對手的差距拉大。

至於高科技業，龔明鑫表示，台灣ICT產品銷美受到WTO(世貿組織)資訊科技協定(ITA)保護，本來就是零關稅，先前因美國232調查遲遲未果，讓業者感到忐忑，如今爭取到未來可能的232關稅最惠國待遇，且看來會是豁免零關稅，相信業者的心情也可穩定下來。

經濟部指出，根據委託智庫進行的推估，預計此次輸美對等關稅自2025年4月公布的32%，調降至15%且不疊加後，對我國出口、產值及就業的影響，已大幅減緩衝擊，且從衰退逆轉為正成長。

經濟部表示，工業產品出口美國金額將從「-7.5%至-5.75%」轉為「+0.04%至+0.08%」，而工業產業產值也將從「-1.4%至-1.3%」轉變成「+0.01%至+0.02%」、工業就業人數影響則從「-3.6萬人」改為「+206人至+329人」。

龔明鑫透露，農曆年前、年後都將安排到中南部與產業公協會、企業座談，了解這段時間以來，產業界對於政府因應關稅支持方案的想法，以及了解業界對於最新關稅方案的意見，後續將把握此次機會，持續給予產業升級轉型、金融以及市場經營等支持，且支持力道還可能擴大。(編輯：陳士廉)

