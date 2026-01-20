對等關稅美國讓利？中華徵信：台灣短多長空

▲美國公布232調查結果，台美對等關稅降至15%，使台灣半導體業大鬆一口氣，不過，在台灣也掀起「擴大台灣半導體全球影響力」與「淘空台灣半導體」的正反面論戰。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國公布232調查結果，台美對等關稅降至15%，使台灣半導體業大鬆一口氣，不過，在台灣也掀起「擴大台灣半導體全球影響力」與「淘空台灣半導體」的正反面論戰。CRIF中華徵信所今（20）日發布最新文章示警「長空短多不宜輕忽」 ，所謂最惠國待遇，充其量只是「以空間換取時間」的豪賭，協議本質上台灣也以極高的代價與產業外移風險換取出口空間，對台灣長期發展的負面疑慮，台灣也不宜視而不見，對台灣產業長期影響仍充滿挑戰。

廣告 廣告

中華徵信所分析，的確美國對台灣232調查的結果，有點出乎大多數國人的意外，客觀的說其結果對台灣產業影響屬好壞參半。不過，畢竟這項結果是美國根據美國半導體業的需求及半導體在美國扎根的利益為出發點，簡單的說，不論有任何好處，前提就是為了換取台灣先進半導體業大舉到美國投資的目的，就算是短期讓利給台灣，美國也是只贏不輸。

CRIF也整理各方提出的問題點，攤開來指出，台美貿易協議透過「投資換豁免」化解了台灣立即的關稅危機，看似保全了台灣半導體發展，但協議本質上台灣也以極高的代價與產業外移風險換取出口空間，對台灣長期發展的負面疑慮，台灣也不宜視而不見。

最值得關注的是，台灣產業技術外流，是否造成產業慢性空洞化？為了換取免稅配額（產能2.5倍的免稅進口額），台灣企業必須實質在美國擴廠。中華徵信所認為，這意味著台灣最先進的半導體製造與AI伺服器組裝等「含金量最高」的環節，正加速向美國轉移。

隨著2500億美元的投資落地，台灣高階工程師與研發人才將大規模派駐美國，長期可能造成國內人才斷層，削弱台灣作為全球半導體研發中心的地位。中華徵信所更關心半導體業若4成產能在美國生產，現在及後續對台灣本土的新廠投資規劃與執行的時間表是否發生變動？半導體對外投資製程存在「N-1」的自我保護政策？

其次，還有2500億美元的信用保證帶來的沉重財政與金融風險。雖然信用保證不是直接撥款，但這是一筆龐大的「隱形成本」。若美國經濟景氣反轉或在地經營成本過高如水電、工會問題，導致企業倒閉，政府即納稅人將面臨巨大的賠付責任。中華徵信所表示，這部分疑慮政府還沒有具體說明，只澄清不會抽離中小信保基金。台灣提供了具體的投資金額與保證，但美國提供的關稅優惠未來是否會隨政局變動如白宮易主而改變，仍具不確定性。

至於對國內就業與周邊產業的影響為何？當企業選擇在美國生產而非擴建台灣2、3線廠房時，台灣在地的營造、物流、餐飲及地方政府的稅收都會受到連帶影響。中小企業有無跟進的壓力，則是潛在衍生的另一個問題。因為大型半導體廠有能力承受赴美成本，但被政府引導赴美的中小型供應鏈企業，若無法適應美國高昂的勞工與法規成本，可能面臨生存危機。

同時，行政審查權在美方，232條款的「緊箍咒」依然存在，協議中規定的「免稅配額」與「生產計畫」需定期接受美方審查。這等於將台灣半導體業的生產排程與擴張計畫，實質置於美國政府的監督與干預之下，喪失了產業決策的自主權。至於雖然有配額，但只要台灣產量超過免稅額度，仍需支付15%的關稅，這對於追求毛利的代工業來說，依然是一種競爭負擔。

總的來說，中華徵信所認為，這項協議對對台灣而言，確實解除了短期內出口停擺的危機，但所謂最惠國待遇，充其量只是「以空間換取時間」的豪賭，對台灣產業長期影響仍充滿挑戰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

財經小辭典／232條款是什麼？比對等關稅更關鍵？重點一文看懂

台灣對等關稅降至15%！新台幣是否再暴升 外匯專家點出關鍵

台美對等關稅拍板 專家：傳產受惠、金融與半導體風險仍高