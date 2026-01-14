對等關稅若違法 學者：台美談判不致白費 232與301仍是關鍵

美國最高法院可能於1月14日針對總統川普的對等關稅合法性做出判決，若認定對等關稅違法，台美談判是否恐淪為「白談一場」？學者認為，即使對等關稅遭判違法，也不代表台美談判失去意義，關鍵仍在美國是否轉向運用《貿易擴張法》第232條與《貿易法》第301條等其他關稅工具。

美國最高法院可能於1月14日針對總統川普動用「國際緊急經濟權力法(IEEPA)」向貿易夥伴課徵全面關稅的合法性做出判決，外界憂心若法院認定對等關稅違法，而台灣又在此時宣布對美關稅談判成果，是否淪為一場空？

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年受訪時指出，目前美國最高法院審理的重點在於川普是否逾越總統職權、以「對等關稅」名義對各國普遍加徵關稅。事實上，相關關稅自去年8月起已經實施，各國均已承受不同稅率。

他指出，法院判決結果具有高度不確定性，可能出現多種情況，例如要求未來停止實施、是否退還已課徵稅款，甚至出現介於合憲與違憲之間的折衷判決，目前難以預測。

不過，劉大年強調，即便對等關稅被認定違法，也不代表台灣與美國的談判「白談」。原因在於台灣真正關心的並非僅是對等關稅，而是美國是否進一步動用232條款，這條是美國總統依法可直接行使的職權，只要認定進口產品影響國家安全，即可課稅，不受此次訴訟影響。

他分析，若對等關稅受限，美國極可能「轉彎」擴大運用232關稅，甚至搭配301關稅等其他工具，只是程序較長，需經過調查。他說：『(原音)如果說對等關稅違憲之後，勢必美國要重新調整他的關稅政策，對等跟232這兩個大的支柱，你現在一個柱子不能用，你是不是要整個重新調整？這樣就要找各國重新再來過，所以你說台灣情況，我覺得說也未必是不好。』

劉大年也提到，美國近年對外談判的核心已不僅是市場開放，而是要求各國增加對美投資，特別是高科技產業。從外媒報導來看，美方最在意的是提升美國高階晶片製造自主性，而台灣被視為最關鍵的合作對象。

劉大年提醒，台灣在評估對美投資時，必須審慎拿捏，確保核心技術與產業根基仍留在台灣。目前美國已成為台積電海外投資最重要的據點，規模遠超德國、日本等地，未來是否進一步加碼，仍需通盤考量國家利益。

整體而言，他認為，不論最高法院判決如何，美國關稅政策都可能進入調整期，台灣在此過程中只能「且戰且走」，密切觀察美方動向，並保留談判與政策彈性。(編輯：鍾錦隆)