對等關稅衝擊內需產業 統計：23%企業下修徵才需求

前機場免稅店銷售Amy說道，「這是我們來自日本新瀉縣的帆船巧克力。」

面對客人詢問，熟練推銷商品、曾經任職機場免稅店銷售的Amy，對等關稅帶來的業績衝擊、很有感。

前機場免稅店銷售Amy表示，「就是消費的業績沒有到這麼好，大家會有搶客人的狀況，曾經有一個狀況是，有導遊來買酒，那他可能帶的量比較多一點點，那學姊就會借勢說，那學妹我可以幫你結帳。」

對等關稅尚未定案，百工百業受影響，5日人力銀行公布調查報告，發現內需產業中的批發零售業，承受著比想像中更大的壓力。統計2025年11月1日到28日，971家企業發現受到關稅影響，共有23%企業下修開缺。另外，年底百貨週年慶旺季，則僅有12.2%急徵短期人力，低於過去平均。相對來說，87.8%企業坦言沒有增加人力需求。

人力銀行發言人曾仲葳指出，「在調查裡面顯示，明（2026）年度有4成以上的業者，他們是沒有打算要徵才，目前先抱持著觀望的態度，很多業者其實反映，他們的成本是有上升的。」

人力銀行分析，零售業面對關稅、成本、人力短缺多重壓力，傳統人資策略逐漸不適用，企業必須更精準配置人力，學者則示警、後續可能還有更大挑戰。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，「半導體關稅那部分，如果稅率不是太低的話，第一個就會影響到我們台灣電子產業的出口，未來如果電子大廠員工移居到美過去，那他當然以後就是在美國消費，就不會在台灣消費了。」

學者也分析，內需產業低迷，不只關稅影響，大眾對國旅失去信心，以及平假日民眾出遊、消費習慣落差大也是原因之一，需要長遠策略改善。

