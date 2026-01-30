對等關稅衝擊太大？台電2025年財報驚見去年售電大減1億度

台電公布2025年財報，驚見去年售電量減少1億度。圖為去年5月17日環團於台電大樓舉辦「迎接非核家園晚會」。廖瑞祥攝



台電公司於1月27日召開董事會，確認2025年稅後盈餘大賺729億元，終結連續3年虧損，今（30）日才正式公布去年財報，卻驚見2025年售電量較上年大減1億度。外界推判應是對等關稅衝擊產業用電需求，但台電發言人黃美蓮解釋，售電量減少也與抄表天數差異有關。

所幸，雖然售電量減少，但受惠去年2度調漲電價，2025年台電電費收入為9,323億元，比上年增收997億元。

除了電價合理化助攻台電轉虧為盈，財報上也顯示，因國際油氣價格走跌而較上年減少的燃料成本共382億元，成為台電去年轉虧為盈的重要關鍵；其中，屬於台電自身電廠的燃料成本降低292億元，購入民營火力電廠的電力燃料成本減少了90億元。

不過，隨著離岸風電完工併網，綠電躉購制度下，台電購入電力成本也比去年增加。

隨著能源多元化，台電為了平衡電網供需，購入的輔助服務金額也達到66億元，比上年增加22億元。

折舊及利息費用皆比上年減少，折舊少了13億元，利息也少了21億元。

另外，去年7月從嘉南平原登入的丹娜絲颱風也重創台電，據統計，電桿傾倒了3,499根，為史上災情最嚴重，是2015年蘇迪勒颱風的3.5倍，運維費也上年增加94億元。

因電網建設需求，台電截至去年12月底的長短期借款也攀升到1兆7472億元，比上年底增加1,374億元。所幸去年終於轉虧為盈，且在累虧弭平前不用提撥電價平穩基金，優先打掉累虧；因此，去年底的累積虧損已降至3,529億元，負債率也降到90.9%。

