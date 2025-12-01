對等關稅衝擊擴大？減班休息突破9千人創高點

美國對等關稅8月實施以來，減班休息人數只有剛開始明顯增加，後來增幅趨緩、甚至下降，然而，勞動部今天(1日)公布最新減班休息統計，截至11月底，實施人數大增697人，來到9,153人，其中，受對等關稅影響的人數也增加至8,186人，皆創8月實施對等關稅來新高。

勞動部1日公布最新減班休息統計，截至11月底，實施事業單位456家，實施人數9,153人，較上期增加21家，人數大增697人，其中，受對等關稅影響的家數為369家，人數8,186人，也較上期增加656人，人數都創8月實施對等關稅來新高。

廣告 廣告

勞動部勞動條件司司長黃琦雅指出，這次增幅較為明顯，主要是有3家規模較大企業，各別都實施超過150人，產業分別是屬於機械裝置製造業、金屬製品製造業跟民生工業，且廠商都回報是受到對等關稅影響，導致訂單減少所致。她說：『(原音)人數回升主要還是落在個別的企業，就是如果增加通報的企業規模人數多的話，像這一次有3家的新增都是超過150名員工，所以他因此就會呈現到這個員工人數又增加，但是大部分9成還是落在小規模的企業。』

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有71.9%的企業、約328家為適用僱用安定措施的產業，有接近8成、約7,034員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。勞動部會持續密切監測，主動訪視每一個廠商還有聯絡每一位減班休息的勞工，讓勞工都可以穩定就業。(編輯：宋皖媛)