對等關稅衝擊 無薪假破９千 製造業慘

經濟部長龔明鑫（右）、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（左）一日列席立院就台美關稅協議影響等各層面進行報告。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

勞動部一日公布最新無薪假家數四五六家、共九一五三人，本次家數新增二十一家，較上期增加六九七人，以製造業占八六一九人為大宗。主因為新增三家規模一五０人以上業者實施，包含機械設備製造業、金屬製品製造業及民生工業。勞動部表示，此期人數明顯回升，主因三家超過一五０的大型企業通報實施，業者均表示受美國對等關稅影響，導致訂單不穩。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，本期有十九家通報停止、提前終止或是屆期不再實施減班休息，共有二一五名員工恢復原本的工資與工時；本期人數增加主要原因是有三家超過一五０人的廠家實施無薪假減班休息，分別是機械設備製造業、金屬製品製造業及民生工業。

廣告 廣告

黃琦雅補充，三家業者皆表示受到美國對等關稅影響，導致訂單縮減，整體而言，業者自評有受美國關稅影響的家數為三六九家，影響人數八一八六人。製造業無薪假人數八六一九人，約占整體的百分之九十四點二，仍是重災區。

今年下半年無薪假在十一月三日當期出現首次下修，總人數降至八三三一人，然而後續緩慢回升，本期又突破九千人。

若就產業別區分，此期實施減班休息仍以製造業三七六家，八六一九人為大宗，其中又以金屬機電工業占比最多，有三百家、影響六四０四人。

勞動部表示，目前通報休無薪假的勞工，有三二八家為適用僱用安定措施的產業、七０三四人可申請薪資差額補貼。

針對經濟部日前書面報告指出，對等關稅二十趴暫時關稅對台灣造成的衝擊影響，已減緩近五成，經濟部長龔明鑫回應表示，部分企業跟客戶端已摸索出因應策略，但工具機、鋼鐵業、運輸工具等產業還是受到影響，政府仍需再努力。