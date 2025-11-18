對等關稅衝擊 蘭花外銷「年減2億」 農業部開拓內需市場

蘭花為我國主要外銷農產之一，又以美國為最主要出口國，然而在對等關稅影響下，2025年4至10月對美外銷總額下降至10億元，相比2024年同期的12億下降2億元。（賀培晏攝）

蘭花為我國主要外銷農產之一，又以美國為最主要出口國，然而在對等關稅影響下，2025年4至10月對美外銷總額下降至10億元，相比2024年同期的12億下降2億元，為此農業部積極拓展新興市場，並大力推動內銷，農糧署表示，在不放棄美國市場的同時，也努力經營巴西、印度、日本等市場，針對國內市場也於11月6日至12月28日，於北中南舉辦活動，讓民眾近距離了解花卉。

農糧署長姚士源表示，台灣暫時性對等關稅為20％，目前由台、美雙方各吸收一半，因此對於整體市場來說，訂單仍屬持平，2025年4至10月輸美總量為2727公噸、2024年同期則為2777公噸；若從市值來看，則因關稅影響報價，今年4至10月出口總額10億台幣，去年同期則為12億，略有縮減。

姚士源強調，面對美國加徵關稅，農業部第一時間已啟動與花卉業者沙盤推演，針對農、漁、畜各產業快速研擬輔導措施，要把衝擊降到最低，此外，在不放棄美國市場的同時，也積極開拓高端新市場與提升內需，目前來說，最主要的新興市場為印度、巴西，也會協助拓展日本、荷蘭、韓國等市場。

針對內需市場，農糧署規畫在台北、台中、高雄等地的交通節點，舉辦「花卉城市･幸福出發」 公共場域布展活動，透過蝴蝶蘭、火鶴等國產花卉，以沉浸式展示與互動遊戲，鼓勵民眾融入花卉日常生活，進而購買花卉。

農糧署強調，除結合高人流公共場域布展與跨域行銷外，也持續推動建構新興銷售通路、花卉啟蒙課程及舉辦大型國際花展等活動，多元管道拓展內需市場推動「用花成習慣、生活更幸福」的理念，讓國人更輕鬆、更頻繁地在生活中親近花卉、使用花卉。

