對等關稅調降 法人看汽車零組件、自動化及重電產業傳產股最受惠

〔記者張慧雯／台北報導〕美方公佈台灣對等關稅15%，與亞洲鄰國日本(15%)、韓國(15%)相同，並優於泰國(19%)、柬埔寨(19%)與越南(20%)，由於此次下降後與主要外銷競爭國日本、韓國相同，加上在未來232條款之下有爭取到許多產品的最優惠待遇，法人樂觀看待汽車零組件、自動化及重電產業傳產股最受惠。

法人指出，在汽車零組件方面，台灣汽車零組件輸美比重高、約35-70%，去年時受關稅影響，客戶拉貨趨於保守，不過爭取到汽車零配件232關稅最優惠待遇不超過15%後，將減輕美國AM客戶成本壓力，同時消弭客戶觀望心態並推升下單意願，帶動客戶庫存回補至旺季2個月水位，預估今年首季台灣AM汽車零組件台廠營收將回復旺季強勁水準。

此外，自動化產業輸美比重低，影響小。同時，工具機產業台灣輸美比重雖不高，市場預估低於20%，加上美國工具機產業多為高階設備需求，不過台灣工具機業多為在地生產，如直得(1597)、程泰(1583)、東台(4526)…等，估將彰顯於報價及價格競爭力。

至於重電產業方面，華城(1519)目前銷美比重為50%，生產基地高度集中於台灣，預計此次對等關稅下降至15%後，對華城營業費用認列將減少，預期獲利影響數將從原先預估的4%下修至2%，也是受惠產業。

