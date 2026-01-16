對等關稅談判要台再投資美國5000億美元 鄭麗文：掏空台灣還沾沾自喜

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

美台今共同宣布美國對台對等關稅談判結果，確定15%不疊加，但台灣要加碼投資美國5000億美元。國民黨主席鄭麗文上午批評，談判結果把台灣科技、人才、資金與經濟等所有底氣嚴重掏空、外移，這是嚴峻的國安挑戰與危機。

對民進黨政府強調談判結果的15%稅率與日韓相同，是美主要逆差國最惠待遇。鄭麗文反酸，若總統賴清德不學會誠實，只會自欺欺人，萊爾校長永遠靠謊言掩飾今天嚴峻處境、執政無能、保台不力，台灣連因應能力都沒有。

鄭麗文質疑，此次談判結果攸關台灣未來發展，並將過去幾十年累積的根基與國力全部搬空，殺雞取卵豈是長久之道？但國難當頭，民進黨政府居然還在慶祝、做認知作戰，這才是今天台灣面臨最重要的危機。

鄭麗文表示，最終談判結果確定關稅15%不疊加只是最起碼的要求，不過是比照日本與南韓，更何況日、韓在幾個月前就拍板，而台灣卻還被要求5000億美元鉅額投資，以及1.25兆美元國防特別預算，內容還是空白支票。

鄭麗文說，光台灣被要求加碼投資美國5000億美元鉅額投資，相較南韓3500億美元與日本5500億美元，以台灣經濟規模來看，簡直是不可思議的天價，這些就不是賴政府只談到與他國一樣的15%關稅稅率所能彌補。

鄭麗文更批評，美國商業部毫不掩飾要台灣必須讓川普開心，賴清德就把台灣半導體產四成產能移往美國，若民進黨真把半導體產業當台灣護國神山，那不就是把我們家底與護國神山全外移、掏空，那台灣未來靠什麼？

鄭麗文也質疑，台灣半導體產業將被掏空，民進黨居然還很高興說我們要到美國投資高科技供應鏈，稱美國給我們特別待遇，但若美國有高度投資誘因，不用政府與美國，所有企業早就去投資了。

鄭麗文說，若不是因為地緣政治壓力、我國政府低頭，半導體產業願到美國設廠投資？這是路人皆知的答案，何必自欺欺人，厚臉皮告訴大家說是好消息，民進黨還居然當喜事與政績，把不堪的談判結果當重大成就。

鄭麗文也提到，其實談判過程，在野黨願意幫忙共同商討對策，結果從頭到尾黑箱，不讓任何人參與知道，等到現在翻牌沒有轉圜餘地，就硬要人民吞下去，怎麼吞？令人非常痛心。

