對等關稅降到18%利多 印度盧比上漲股市飆升

（中央社記者李晉緯新德里3日專電）美國對印度課徵對等關稅將降至18%，這讓印度金融市場為之振奮，印度盧比兌美元的匯率上漲超過1%，今天股市開盤後也同樣飆升。

美國總統川普（Donald Trump）在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，指印度總理莫迪（Narendra Modi）已同意停止採購俄羅斯石油，因此他將把對印度商品課徵的對等關稅，從25%降到18%，消息一出，籠罩印度股市、貨幣的陰霾一掃而空。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，在關鍵的不利因素消除後，印度基準股價指數Nifty 50指數飆漲近5%，距離1月創下的歷史高點僅差約100點；早盤交易中，盧比兌美元匯率上漲超過1%，至90.40盧比兌1美元。

Nifty 50指數飆漲，可望創下5年來單日最佳漲幅，盧比也有機會創下2022年11月以來的單日最佳表現。

在美國開徵對等關稅後，印度股市、盧比雙雙遭受重創，讓印度成為2025年表現最差的新興市場資產之一，也造成許多外國投資者的資金外流。

如今美國降低向印度課徵的對等關稅，印度股市、盧比的不振可望緩解，投資人也預期外國資金將回流印度市場。

今日印度（India Today）報導，美國調降印度的對等關稅，提振了投資人的信心，讓印度股市開盤後強勢上揚，Sensex指數開盤即飆漲2300點，Nifty指數早盤上漲700點，顯示市場情緒由謹慎轉向樂觀。

分析師告訴今日印度，隨著印度與美國貿易重大障礙消除、外國投資者參與度提高、獲利預期走強等利多，市場具備持續上漲條件，目前的上漲可能並非一次性反應，而是顯示印度股市將進入更強勁階段的早期現象。

就在川普宣布調降印度的對等關稅前不久，印度與歐盟（EU）才敲定一項具里程碑意義的自由貿易協定（FTA），預計讓96.6%商品的關稅調降或取消，這被認為對美國造成壓力，可能是這次調降對等關稅的關鍵。（編輯：張芷瑄）1150203