對等關稅降到18% 印度外長稱有助製造業發展

（中央社記者李晉緯新德里3日專電）美國下調印度商品的對等關稅到18%，正在美國訪問的印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）對此表示，這將刺激兩國經濟成長，並強化了「在印度製造」（Make in India）政策。

美國總統川普（Donald Trump）在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，指印度總理莫迪（Narendra Modi）已同意停止採購俄羅斯石油，因此他將對印度商品課徵的對等關稅從25%降到18%。

美國正舉辦關鍵礦產供應鏈部長級會議，蘇杰生這次前往美國，就是為了參加該會。

針對川普宣布調降印度商品關稅一事，蘇杰生在社群平台X發文說：「這將創造更多就業機會、刺激並促進兩國經濟成長。」他也提到，這將使「在印度製造」政策得以強化，並激發建立可信賴的技術合作關係。

蘇杰生補充：「我們有很大的機會得以在經濟上攜手合作，我們有信心讓這些機會獲得實踐，穩固的經濟關係是我們戰略夥伴關係最堅實的基礎。」

莫迪則在社群平台X發文說：「今天很高興能與我的好友川普總統通話，印度製造的商品關稅將降到18%，我感到非常欣慰，我謹代表14億印度人民，衷心感謝川普總統的這項利多消息。」

莫迪表示，當兩個大型經濟體和世界上最大的民主國家攜手合作時，將能造福人民，並釋出互利合作的機會。

今日印度（India Today）報導，印度將著手把對美國的關稅和非關稅壁壘降到「零」，並稱印度將向美國採購包括能源在內，價值超過5000億美元（約新台幣15.79兆元）的商品。

川普在社群平台說：「出於對莫迪總理的友誼和尊重，並根據他的要求，我們立即同意美國和印度之間的貿易協議，根據該協議，美國降低對等關稅，將其從25%降至18%。」

川普也提到說：「他同意停止購買俄羅斯石油，並大幅增加從美國，還有可能購買委內瑞拉石油，這將有助於結束目前正在發生的俄烏戰爭，那場戰爭每週都有數以千計的人喪生。」

對此，印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，莫迪的發文雖證實印度輸美商品對等關稅將調降到18%，但並未明確提及與採購俄羅斯石油等與貿易相關的承諾。

與其他主要貿易競爭國相比，印度輸美商品的對等關稅降到18%，低於中國的34%、孟加拉和越南的20%、印尼的19%。（編輯：韋樞）1150203