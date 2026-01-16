對等關稅降至15％ 新北市中小企業主：放下心中大石頭

新北市樹林產業園區榮譽理事長黃呈感謝政府談成銷美較低關稅15％。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕台美共同宣布談成產品銷美關稅15％，符合國內企業的期待，讓業者都喜形於色，新北市樹林產業園區榮譽理事長黃呈表示，新北市擁有全台最密集的金屬加工、機械與塑膠射出聚落，關稅多少會有影響，去年4月美國宣布關稅20+N，令業者心懷憂懼，但在這一年多政府支持政策下，其實也讓業者感受到政府幫忙中小企業度過難關的誠意，如今總算談成15％，讓大家都鬆了一口氣。

佰勍公司總經理、瑞芳產業園區理事長、同時也是佰勍公司總經理陳世基表示，大企業雖有資源全球佈局，但根留新北的中小企業才是穩定就業的關鍵，還好新北市政府目前推動企業參展補助及利息補貼方案，對企業拓展海外通路是很大助力。

新北市長侯友宜今天也表示，台灣有98%都是中小企業，中小企業才是台灣的根，大企業可以海外佈局、分散風險，那中小企業的挑戰，政府要重視這一個區塊，所以政府一定要投下更多的資源，來保護我們中小企業。

新北市經濟發展局表示，面對美國關稅壓力，新北市去年4月即成立「關稅因應小組」，從紓困、物價、就業三方穩住根基，今年更將加碼參展補助及企業信保融資貸款利息補貼，也將於4月及6月分別籌組出口拓銷團，帶領企業前進中東與美國市場；9月也會辦理國際採洽會，協助企業拓展海外商機。

