對等關稅降至15％ 魏雅庵：還賴政府公道，給談判團隊按個讚！

〔記者俞肇福／基隆報導〕行政院今天(16日)表示，台美關稅談判總結，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識。中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵接受電話訪問時表示，基隆市沒有工具機、塑化產業，多屬於消費電子下游產業，影響比較小，但是今天聽到這個好消息，產業界非常開心。魏雅庵重申，談判期間有各種聲音在所難免，但既然政府是人民選出，大家就應該相信政府，讓政府能放心去做，現在是否也能還賴政府一個公道，也要給談判團隊按個讚！

因應台美關稅談判召開產業應變座談會的基隆市長謝國樑表示，目前關稅相較過去仍有上升，對產業營運與出口布局形成壓力，將持續陪伴在地產業因應關稅變化，透過輔導與溝通機制，滾動調整對策，並持續傾聽產業需求，協助降低衝擊、穩定發展。

魏雅庵說，用台灣模式跟美國的協商，得到一個很好的成果，當然未來 232 條款，或許還可以爭取最惠國待遇，他覺得這個很棒。

他表示，基隆市六堵科技園區、大武崙科技園區只有消費電子下游的週邊產業，原來的第一階段影響的程度就不大。所以即便談判有了好結果，對基隆市兩個科園區影響不大，但是應該對消費者的信心、對台灣經濟前景有幫助。

他覺得，去年各國分別跟美國政府進行經貿談判期間，外界對賴政府有些聲音，他當時就有公開替賴總統說話，認為賴清德是人民選舉出來的總統，全民就應該相信賴政府，一定會站在全民利益思考，現在回頭看，大家是否應該還賴政府一個公道，也應該替談判團隊按個讚！

