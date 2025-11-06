對等關稅「有望降至15%不壘加」張健一曝背後代價





地緣政治牽動台灣半導體供應鏈發展，隨著台美關稅談判持續進行，最終結果引發矚目，對此台經院院長張建一今（6日）做出預測，他認為美國對台關稅有望降至15%，而且不壘加，代價則是台積電可能要增加投資，政府也要多採購。

台經院今日舉行「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，面對外界好奇台美關稅談判進入最後階段，原本的20%稅率是否可能下修，對此張建一研判最近可能有結果，並且推測稅率有機會下調至15%，而且不疊加，汽車進口關稅也有機會調降，但不至於降到0％，最終可能落在2.5%%。

廣告 廣告

張健一指出，作為美國下修對台關稅的條件，台灣可能需要付出一些代價，例如中油要採購阿拉斯加油氣等，台積電也可能因為在美國需求增加，連帶增加對美投資。

他提到，外界憂心到美國投資人工成本較高，但廠商若是為了打入美國市場，而不是出口到其他國家，成本就能抵消，至於其他廠商也可能以生態系的模式，透過拉幫結派一起赴美投資，政府可以背後融資扮演協助角色。

除此之外，台經院產經資料庫總監劉佩真也認為，川普要求的美國製造已經鎖定台積電的先進製程，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。根據她判斷，美國看上台灣前往投資的產業包括半導體、AI伺服器、汽車零組件及供應鏈。

（封面示意圖／Pexels）

更多東森財經新聞報導



「新壽vs.市府」分手怎談的？ 吳東亮全說了

普發1萬「錯過分流登記」怎麼辦？ 財政部回應了

「繳健保還要扣股利」引民怨 石崇良曝背後目的：盼大家支持