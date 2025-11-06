對等關稅「有望降至15%不壘加」張健一曝背後代價
地緣政治牽動台灣半導體供應鏈發展，隨著台美關稅談判持續進行，最終結果引發矚目，對此台經院院長張建一今（6日）做出預測，他認為美國對台關稅有望降至15%，而且不壘加，代價則是台積電可能要增加投資，政府也要多採購。
台經院今日舉行「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，面對外界好奇台美關稅談判進入最後階段，原本的20%稅率是否可能下修，對此張建一研判最近可能有結果，並且推測稅率有機會下調至15%，而且不疊加，汽車進口關稅也有機會調降，但不至於降到0％，最終可能落在2.5%%。
張健一指出，作為美國下修對台關稅的條件，台灣可能需要付出一些代價，例如中油要採購阿拉斯加油氣等，台積電也可能因為在美國需求增加，連帶增加對美投資。
他提到，外界憂心到美國投資人工成本較高，但廠商若是為了打入美國市場，而不是出口到其他國家，成本就能抵消，至於其他廠商也可能以生態系的模式，透過拉幫結派一起赴美投資，政府可以背後融資扮演協助角色。
除此之外，台經院產經資料庫總監劉佩真也認為，川普要求的美國製造已經鎖定台積電的先進製程，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。根據她判斷，美國看上台灣前往投資的產業包括半導體、AI伺服器、汽車零組件及供應鏈。
（封面示意圖／Pexels）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
才說三立集團入主是加分，大同總座沈柏延可能被拔掉！傳張榮華換將找來「這組合」，背後目的拆解
百年企業大同(2371)又有人事變化，在三立集團董事長張榮華入主後，張榮華人馬陸續進駐大同集團關係企業董事會，現在傳出大同公司總經理沈柏延將有異動，新人事雖至今仍未公告，但傳聞已引起市場關注。 據了解，張榮華已挖角東元電機總經理張松鑌接手大同新任總座，準備在11月10日就任，張榮華將借重他的專長，讓大同回歸重電本業發展，而張松鑌也將帶進原先在東元的幹部群，希望一掃過去王光祥時代、重資產輕本業營運的發展策略。 日前針對三立入主，張榮華擔任董事長一職，身為「老大同人」的沈柏延，才提到「三立集團加入是加分」，認為可以補足大同以往行銷的弱點，且張榮華重視專業發展和業務拓展，整體而言他認為三立集團加入是加分，沒想到就可能被拔掉換人。今周刊 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
明年經濟成長率恐「不保三」！台經院點3原因:從6％變2.6％
台灣經濟研究院今（6）日公布2026年經濟成長率(GDP)預測，預期明年成長動能將趨於平緩，GDP可能「不保三」，約落在2.6％左右，但整體穩健。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鴻海營收創高卻漲不動？重返250元後翻黑震盪 分析師看法出爐
國際電子代工大廠鴻海（2317）昨日公布10月營收，創下單月歷史紀錄，不過今日股價卻暫陷震盪，雖一度重新站回250元大關，但後續卻翻黑觸及246元。運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海昨日有資金先行卡位，包含長線與隔日沖資金，因此也跌不下去，不過早盤消化隔日沖賣壓才有機會再攻，下半場會比較有機會。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
28K防線法人：跌破就是買點
漲多成台股最大利空，再加上營收、財報不確定性浮現，拖累行情腳步，4日盤中雖再見歷史新高28,554點大漲220點及28檔千金股重聚首，但均成曇花一現，終場下跌218點收28,116點跌破5日線，使得本周下半場的台股陷入28,000保衛戰，盤中高低點擴大到520點、震幅1.84％為10月16日以來最大，成交值達6,042億元，不過法人認為，跌破就是買點。工商時報 ・ 1 天前
特朗普打造「稀土北約」產業鏈抗衡中國 美國能「彎道超車」嗎？
美國結合盟友，想要重建稀土產業鏈挑戰中國的壟斷地位。特朗普能成功嗎？哪個國家有機會在下一個十年搶到主導權？BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
國巨、華新科...被動元件股價翻身！AI帶動結構性成長，台股老手看好「這3檔」，把握拉回好時機
2023年全球AI發展大爆發以來，台股已有多個族群受惠，近期延伸到傳統的被動元件。在大漲一波後，後續發展方向為何？還有哪些個股值得留意？今周刊 ・ 1 天前
台股收跌399點！十大權值股4檔翻紅 鴻海、聯發科漲逾1%最狂
台股今（5）日受到美股回檔拖累、賣壓全面湧現，盤中一度重挫743點，終場跌勢收斂到399.5點、以27717.06點作收。十大權值股中，有4檔順利翻紅，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）漲逾1%，廣達（2382）、中華電（2412）小漲0.7％左右；台積電（2330）則下跌45元、收在1460元，跌幅達2.99％。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大宇資訊真要轉半導體嗎？突發重訊要更名 董事長致員工內部信曝光
大宇資（6111）4日召開董事會，同時發布重訊，宣布將更名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），並轉型為科技＋半導體＋能源為核心的控股與營運公司，預示著該公司將邁向全新發展篇章。這一決定引發業界與市場的高度關注，因為這不僅僅是企業名稱的更換，背後是大宇資整體戰略的大幅調整。董事長凃俊光也於同日向內部發送信件，強調此次改名與轉型將帶領公司進入下一個世代，並將半導體、電力與智慧融合為企業發展的核心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才說三立入主是加分！大同總座沈柏延恐遭撤換 傳張榮華挖角東元「這組合」
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導百年老牌企業大同（2371）再傳人事異動。三立集團董事長張榮華入主後，已陸續派系人馬進駐關係企業董事會，如今市場盛傳，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
MSCI季調出爐！新增信驊等6檔剔7檔 南亞科未入列卻大漲搶鏡
今（6）日，國際指數編製公司MSCI（明晟）公布最新半年度調整結果，台股在全球標準型指數中新增信驊（5274）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電子（2449）及東元（1504）共6檔成分股，並剔除宏碁（2353）等7檔；在全球小型指數部分則新增宏碁等11檔、剔除凌華（6166）等24檔，調整結果將於11月24日盤後生效。市場焦點除了信驊榮登「股王」續創新高外，原本被市場寄予厚望的南亞科（2408）雖意外落榜，今日仍強勢逆襲，大漲10元股價來到148元漲幅7.25%成為盤面亮點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
2奈米大戰03｜三星、英特爾拚彎道超車 兩隻700磅大猩猩能否重返榮耀？
【記者呂承哲／台北報導】台積電自從在7奈米製程導入極紫外光（EUV）微影設備後，在技術與商業領域取得重大成果，甩開多年與其纏鬥的三星電子與英特爾，穩坐全球晶圓代工霸主地位。台積電創辦人張忠謀過去曾以「700磅大猩猩」形容三星與英特爾的龐大實力，台積電的成功讓這兩大巨頭陷入漫長追趕。不過近期三星在先進製程再傳獲客戶支持，英特爾則積極推進晶片製造業務，雖仍處虧損狀態，但18A製程與關鍵技術進展仍讓台積電不敢掉以輕心。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前
熱門股／記憶體強勢上揚也有警鐘 7檔台股一次看
台股5日走跌，受美股影響，台股科技股5日表現疲弱，但是超級新星記憶體族群在走跌後迅速走揚，支撐起小半邊天。根據報告，記憶體本週現貨市場出現強烈的搶貨氛圍。根據 TrendForce 最新記憶體現貨價格報告指出：買家一旦收到顆粒報價便迅速下單，造成價格急速上揚。 在此情況下， DDR5 顆粒的本週上漲幅度達約 30%。 同時，主流顆粒（即 DDR4 1G×8 3200MT/s）平均價由約 US$9.523 上漲至 US$10.629，週漲幅約 11.61%。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
股市高檔震盪，到底該怎麼選股？專家點名「這類股」是標配，甚至漲贏護國神山
近期股市氣勢如虹，但在頻創新高的行情也經常面臨震盪，投資難度隨之提高。法人認為，現階段選股不選市，選對類股比起大盤走勢還重要，AI熱潮方興未艾，科技類股仍是標配，部分個股的表現甚至超越大盤與護國神山，建議投資人可以透過主動式ETF參與行情。由群益投信發行的「群益台灣科技創新主動式ETF基金」股票代號（00992A），是全台首檔鎖定台股科技股的主動式ETF，......風傳媒 ・ 3 小時前
【Follow法人】上周砍22萬張還不夠？玉山金換股娶三商壽後遭外資重砍逾4萬張登賣超王
三大法人今（6）日一改昨日大舉賣超態勢，轉為小幅買超15.81億元，但外資仍賣超51.61億元，連續五個交易日「提款」台股，累計賣超金額高達1,071.62億元。雖然玉山金（2884）與三商壽（2867）「婚事」塵埃落定，外資今日卻大舉賣超玉山金41,974張居冠。值得注意的是，上周外資已大砍玉山金共22.8萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
9.9元咖啡打趴星巴克！市佔腰斬、被大陸品牌夾殺 昔霸主「換現金逃」
美國咖啡巨頭星巴克撐不住了？外媒爆出，星巴克決定砍掉在中國市場的主導權，以 40億美元（約新台幣1,300億元） 把控股權賣給私募基金「博裕資本」，讓外界直呼：「這不是退場，什麼才是退場！」這筆交易更被形容是 近年外資品牌撤離中國市場「最值錢的一次」，震撼全球咖啡市場。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
淘寶、拼多多恐被下架？來台經營多年「未落地納管」 經濟部說話了
中國電商平台淘寶與拼多多長期在台營運，但至今未在台設立公司納管，引發立委對消費者權益及防疫漏洞的疑慮。對此，經濟部長龔明鑫今（5）日強調，不會允許這些平台在台經營電商。經濟部補充，淘寶在台依法不得落地經營，實際上亦未落地經營，行政院已責成跨部會研商加強境外電商管理。民進黨籍立委邱議瑩提到，目前跨境電商並未開放中資電商落地，經濟部應如何納管？龔明鑫回應，「基本......風傳媒 ・ 20 小時前