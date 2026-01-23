對等關稅「金害」！ 2025零售業營收中斷連9年創高 年減95億元苦吞負成長

受對等關稅不確定性衝擊，民眾購車意願觀望，讓2025年零售業營業額中斷連續9年創新高紀錄，苦吞負成長。圖為台北港邊小客車。吳馥馨攝



經濟部統計處今（23）日公布2025年全國零售業營業額為4兆8,448億元；受到對等關稅造成不確定性，以及國人偏好出國消費、國際油價下跌等影響，中斷此前連續9年持續創新高及正成長紀錄，年減0.2%。

若加計去年全年商品類物價漲幅1.15%，零售為實質負成長，代表零售業消費量減少。

雖然去年零售業營收負成長，仍為歷年次高，與2024年歷史新高的紀錄相比，只差95億元。統計處副處長陳玉芳表示，零售業沒能持續創新高，主因是去年民眾偏向必須性消費，對汽機車等耐久財消費平緩，加上國人出國潮，也讓高價消費外流。

統計顯示，2025年整體營售業營業額年減95億元；其中，因對等關稅造成不確定性，民眾購車態度觀望，以致汽機車及零配件銷售減少681億元，是所有零售業別減少最大者，年減幅7.5%。

燃料零售年減143億元，主因國際油價回跌。受國人出國購買高價精品影響，布疋及服飾品也減少91億元。不過，反映剛性消費需求的綜合商品零售業營業額較上年增加464億元。

若零售業營收剔除汽機車，全年營收年增率1.5%，扣除商品類物價漲幅就能回到實質正成長。所幸，政府調降汽機車貨物稅，以及車商加碼促銷奏效，去年12月汽機車業營收已結束連續9個月負成長、重返正成長，年增10.2%。

再從季度資料觀察，汽機車零售消費去年各季依序是年減0.4%、年減13.9%、年減14.1%、年減0.4%。凸顯對等關稅不確定性，加劇潛在購車需求轉呈觀望態度，對整體零售業表現帶來不小衝擊。

同樣受關稅不確定性影響的還有餐飲業，2025年餐飲業營業額1兆674億元，年增2.9%，雖為連續4年正成長，但若扣除去年外食費漲幅3.39%，顯示餐飲消費量也是減少。陳玉芳說明，因去年上半年經濟不確定性，高價餐飲需求偏弱所致。

展望今年1月，由於今年春節較晚，相關年節零售及餐飲商機也遞延，因此推估1月的零售業營業額約4,246億元至4,380億元之間，年減4.8%至年減1.8%；1月餐飲業營業額約960億元至992億元之間，年減9.1%至年減6.1%，皆落入負成長。經濟部也表示，屆時若併計1-2月，應較能客觀評估。

至於批發業，受惠AI雲端伺服器商品出口強勁帶動，去年全年營業額14兆718億元，連續第2年創歷史新高，年增8.7%。

由於AI商機持續，加上農曆春節連假前的備貨商機，經濟部預估1月批發業營業額約1兆2,128億元至1兆2,456億元，年增11%至14%。

