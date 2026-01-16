對等關稅15%不疊加 台美啟動雙向投資機制 聚焦五大信賴產業

台美對等關稅談判拍板定案，除了關稅降至15%且「不疊加」外，美方也承諾，未來就232條款半導體及其衍生品課徵關稅，將獲「最優惠待遇」。行政院副院長鄭麗君提到，我方提出「台灣模式」確定企業自主赴美投資2,500億美元，另提供2,500億美元融資信保支持企業。美方也承諾擴大對台投資，聚焦賴總統所提「五大信賴產業」。

台美對等關稅歷經多次談判，在美東時間15日結束總結會議，包含關稅降至15%不疊加，並且未來針對232條款半導體及其衍生品相關課稅，我方也將獲「最惠國待遇」。另外，行政院副院長鄭麗君在記者會中提到，本次台美雙方也承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落，美方也承諾將擴大投資我國半導體等「五大信賴產業」。

廣告 廣告

鄭麗君表示，我方提出的「台灣模式」支持產業擴大國際佈局，同時也希望藉此支持美國打造本土產業供應鏈，達成互利雙贏的戰略目標。政府將協助台灣企業赴美投資2500億美元，由企業基於國際佈局所做的自主規劃，政府多次跟企業座談調查中，了解相關半導體及AI產業供應鏈上下游企業投資規劃所得FDI數字，其中包含企業正進行的投資計劃。

其次，鄭麗君表示，政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等，她也強調，並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制。

鄭麗君表示，這次MOU中美方承諾建立「雙向投資機制」，將擴大投資台灣。台灣歡迎美方投資賴清德總統所推動的「五大信賴產業」，期待與美方成為未來引領高科技發展、尤其是AI產業供應鏈發展的共同戰略夥伴，她說：『(原音)在這一次的投資MOU內，美方也承諾來建立雙向投資機制，擴大投資台灣，所以我們也歡迎美方投資賴總統所推動的五大信賴產業，包含半導體、AI以及軍工產業、安控產業、次世代通訊等前瞻科技產業，這個也載明在投資MOU裡面，美國也將擴大在台灣的投資，同時我們也透過台灣模式期待跟美方成為未來引領高科技發展，尤其是AI產業供應鏈發展的一個共同的戰略夥伴。』

鄭麗君說明，除本次簽署的台美投資MOU外，數週後台灣也將與美國貿易代表署(USTR)就磋商數月的「台美對等貿易協議」，完成相關法律條文及程序後進行簽署。簽署完成後將在第一時間向外界報告內容；她也重申，會把協議文字完整送交國會，並同時提出影響評估，供國會審議。(編輯:王志心)

延伸閱讀

台灣對等關稅15%不疊加簽署MOU 獲232優惠

工總肯定台美關稅談判成果 籲持續關注供應鏈結構與產業平衡

台灣銷美關稅15%底定 「台灣模式」投資、信保各2500億美元

台美達成調降關稅協議 美商務部：將推動美半導體產業大規模回流