對等關稅15％不疊加 張麗善坦言：最好、最優勢的情況

雲林縣長張麗善今（16日）表示，台美對等關稅15％是最好、最優勢的情況。（周麗蘭攝）

台美對等關稅談判結束，對等關稅調降至15％且不疊加，與日、韓、歐盟相同。雲林縣長張麗善今（16日）表示，這是最好、最優勢的情況，對農產品加工出口有利，傳統產業也稍減出口壓力，她希望中央政府也能更透明讓民眾了解是否有付出其它代價。

張麗善表示，對等關稅15％對台灣經濟產業發展有相當助益，尤其雲林是農業大縣，食品加工產業比重高，這個談判結果對農產品升級與出口都有正面幫助；製鞋業、金屬製造業、汽車零組件等原本受衝擊的傳統產業，出口壓力也可望稍獲緩解。

她也提及，15％的對等關稅是最好、最優勢的情況，到底台灣付出什麼條件才能夠有這樣的成果，對未來發展是某有衝擊、承擔更多責任與壓力？還要多方面考量，也希望中央政讓民眾更透明了解有沒有付出其他的代價。

