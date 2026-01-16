對等關稅15%不疊加 民進黨：成果正面且優於日韓

台美關稅談判底定，對等關稅稅率降至15％且不疊加。對此，民進黨發言人韓瑩表示，經行政團隊多輪談判，整體結果相當正面，條件也優於日、韓。韓瑩強調，相較日、韓多以現金投資方式赴美，台灣採取以供應鏈合作為核心的「台灣模式」，不僅科技產業給予正面評價，傳統產業也對談判成果表達肯定。

台美完成對等關稅談判，達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加、半導體及其衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美戰略夥伴關係等多項共識。

廣告 廣告

對此，民進黨發言人韓瑩16日中午在黨部直播節目《午青LIVE》中指出，經行政團隊多輪談判，成功爭取對等關稅15％且不疊加，整體結果相當正面，條件也優於日、韓，值得肯定。

韓瑩進一步說明，相較日、韓多以現金投資方式赴美，台灣採取以供應鏈合作為核心的「台灣模式」，由企業自主投資、政府提供必要的金融支持，獲得產業界的讚賞。韓瑩說：『(原音)滿感人的是我們現在跟日、韓他們跟美國簽有FTA的國家享有同樣的稅率，我們是最惠國、戰略夥伴的待遇，這對台灣來說，之後不管未來在戰略夥伴或國際之間，我們的競爭地位都是同樣提升的，這是非常給予肯定的部分。』

前駐歐盟代表李淳也在《午青LIVE》節目中以連線方式表示，在多重限制條件下，台美關稅談判成果已接近滿分，不僅成功將關稅自原先的32%一路降至15%，更爭取到難度極高的232條款最優惠待遇。

李淳也進一步說明，部分媒體將企業投資2,500億美元與信用擔保2,500億美元錯誤加總為5,000億美元不符合事實。實際上，企業投資金額為2,500億，信用擔保則屬於融資工具，政府僅需依金融實務提列約3%至5%的保證準備金，且採滾動式調整，並非實際支出。

針對在野黨批評半導體赴美投資恐會「掏空台灣」，李淳也強力反駁。他表示，過去50年來，台灣即透過供應鏈布局全球維持國際競爭力，生產基地雖多次外移至中國、東南亞等地，但總部、研發與核心技術始終留在台灣，產業根基並未動搖，未來也不存在所謂掏空問題。

李淳最後指出，相關協議後續仍須送交立法院審議，經濟議題不分政黨立場，他呼籲反對黨放下偏見、拿掉有色眼鏡，聚焦台灣整體競爭力，只要台灣經濟穩健、競爭力持續，成果最終將由全體國人共享。