對等關稅15%不疊加！鄭麗君曝2項最優惠待遇

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。主責談判的行政院副院長鄭麗君今（16）日在駐美代表處召開記者會說明時宣布，這次取得兩項最優惠待遇，包含對等關稅15%不疊加，是美國逆差國中最低的稅率、美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。

鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢上午在駐美代表處召開記者會說明。鄭麗君透過直播向國人報告，我方取得兩項最優惠待遇，包含對等關稅15%不疊加，是美國逆差國中最低的稅率、美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。

鄭麗君回顧談判以來，台灣面對最大的挑戰是，台灣是美國第六大的貿易逆差國，同時也是對美國而言，最重要的半導體的製造國，也因此，台美之間的談判，必須同時就對等關稅以及232各項攸關美國國安相關關稅，同時與美國貿易代表署以及美國商務部來進行磋商。

鄭麗君指出，台灣今天在商務部和美方簽署「台美投資合作協議」，預計數週後，將再和美國貿易代表署進一步來簽署「台美對等貿易協定」。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

