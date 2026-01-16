對等關稅15%不疊加 鄭麗文：最起碼要求

台美關稅談判達成包括對等關稅調降為15%且不疊加等共識，國民黨主席鄭麗文今天(16日)表示，關稅15%且不疊加是最起碼的要求，也不過是比照日、韓罷了，民進黨卻大張旗鼓把如此不堪的談判結果當成重大成就。同時，國民黨也召開記者會質疑談判過程黑箱，並要求政府簽定的相關協議須送國會接受審查。

台美關稅談判結果出爐，達成包括對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇(MFN)、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項結論。

國民黨主席鄭麗文16日出席國民黨桃園市黨部歲末感恩聯誼活動，她在接受媒體聯訪時表示，對等關稅降為15%不過是比照日本與韓國，台灣晚了他國好幾個月底定，究竟是拿了什麼巨大的代價交換？她並批評民進黨大張旗鼓把這項談判結果當成重大成就，令人痛心。鄭麗文說：『(原音)民進黨大張旗鼓、喜氣洋洋，把一個如此不堪的談判成果當作重大成就。事實上，關稅15%不疊加是最起碼的要求，我們只不過是比照日、韓罷了，有什麼好高興的？更何況日、韓早在台灣幾個月前就拍板定案，我們為什麼慢了這麼多？』

鄭麗文並質疑，以經濟體規模而言，相較於南韓承諾對美投資3,500億美元、日本投資5,500億美元，台灣對美投資5,000億美元簡直是不可思議的天價，對方還希望台灣半導體產能40%轉移到美國，台灣的科技、人才、資金等護國神山恐遭掏空外移，這是嚴峻的國安挑戰與危機。

國民黨文傳會主委吳宗憲也召開記者會表示，政府對於美國關稅的討論始終處於黑箱狀態，資訊嚴重不足，國民黨將持續研擬日、韓的談判方式與GDP占比，要求政府將簽訂的協議、MOU與承諾等送國會接受審查。

多個國民黨縣市首長也對台美關稅談判底定表達看法。台中市長盧秀燕表示，目前看來台灣談判的結果與東亞大概一致，她相信談判團隊已經盡力，既然稅率已經底定，她希望大家安心拚經濟。台北市長蔣萬安則期待各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響，也希望政府能守住護國神山、根留台灣。新北市長侯友宜也表示台美貿易有進展是件好事，但半導體產業是台灣經濟命脈，政府須謹慎守護台灣最重要的核心產業。侯友宜並指出，台灣有98%都是中小企業，中小企業是台灣的根，政府一定要投入更多資源保護。(編輯：沈鎮江)