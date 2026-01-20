對等關稅15%不疊加 龔明鑫點名4傳產更有競爭優勢

台美完成對等關稅談判，經濟部長龔明鑫今天(20日)表示，此次爭取到15%不疊加等最惠國待遇，讓對等關稅對台灣整體產業影響從負面轉為正面，且對許多傳產來說，稅率不但優於對等關稅實施前，讓工具機、機械業與日韓等對手站在相同起跑點，且水五金、自行車、手工具、塑膠等傳產更是因此擴大競爭優勢。

行政院20日說明台美對等關稅談判成果，經濟部長龔明鑫表示，對等關稅對傳產造成集體焦慮，即便2025年8月台灣獲得20%暫時稅率疊加課稅，憂慮仍在，政府也立即啟動新台幣930億元產業支持政策、持續說明談判進程，給予安撫；而高科技業則相對「從從容容」，且表達願意隨時支持政府談判。

龔明鑫指出，此次談出15％稅率不疊加以及半導體及其衍生品232關稅、既有232關稅項目最惠國待遇後，各個傳產公協會都認為幫助很大，可以專心衝刺發展，股市也有適當反應。

龔明鑫說明，在暫時稅率20％疊加下，平均稅率約23.81%，但降至15%不疊加後，不但與日本、韓國跟歐盟相同稅率，且降幅還比這些國家大。根據經濟部委託智庫研究推估，當稅率從原始方案32%降至暫時稅率20%疊加，對產業衝擊已減少過半，現在爭取到降至15%不疊加後，影響更從負面轉為正面。他說：『(原音)因為關稅變化的影響有兩個效果，一個就是說你關稅上升以後會帶動價格上漲，消費可能會減少，這個當然是負面的。但是如果是相對國家你自己的相對價格產生變化，就是我們15%不疊加以後，事實上比其他國家在競爭力上算有優勢的，它會有一些替代的效果。顯然這個替代效果是大於所得的需求效果，從整體面來講、模型上來講的話，算是正面的。』

個別產業方面，龔明鑫表示，工具機、機械、紡織、醫療器材等都因此獲得與競爭對手相同稅率，尤其工具機是指標性產業，過去暫時稅率疊加後，台灣工具機較德國、日本、韓國等對手稅率高出9個百分點，如今一舉回到相同起跑點。

龔明鑫指出，水五金、自行車、手工具等產業都因此拉大與越南、中國等對手國的稅率競爭優勢，而塑膠產業也比中國、墨西哥等對手國擁有更好的稅率優勢。另外，汽車零組件關稅屬於232關稅，如今爭取到最惠國待遇，對於業者爭取美國售後維修市場也有很大的幫助。(編輯：鍾錦隆)