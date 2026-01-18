對等關稅15% 企業家：台灣經濟已經等於綁進美國經濟

記者李鴻典／台北報導

美國商務部15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇說，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。

台美關稅貿易談判新聞說明會:鄭麗君副院長(中)、楊珍妮政委(左)、俞大㵢大使(右)（圖／翻攝自Taiwan in the US臉書）

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

王浩宇在社群平台發文指出，台灣短時間不會變成美國的屬地。不過以這樣的方式，半導體上游大部分製程還是會在台灣。美國也承諾投資半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊、生物科技產業等，台灣其他產業進美國只要15%。不疊加的狀況，幾乎是史上最低。

王浩宇也表示，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。

