對等關稅15%談成 連賢明：台積電等廠商新增850億美元投資是關鍵

美國商務部15日宣布美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2,500億美元的新增直接投資，台灣政府則協助提供赴美投資的企業2,500億美元的信用擔保。

中華經濟研究院院長連賢明今(16)日在臉書上指出，美國商務部長盧特尼克(Lunick)近日公開談及台灣貿易協議內容，這是目前美國政府對台灣貿易協議最清楚的一次說明，其中台積電等廠商新增850億美元投資是關鍵。

連賢明表示，各國貿易協議通常包含三個部分，包括大開放、大採購與大投資，而此次美方說明的內容，應屬台灣貿易協議中所承諾的「投資」部分。

在投資內容方面，連賢明整理，美方說法主要包括四點。第一，台積電等廠商在先進製程的總投資金額為2,500億美元，較原先台積電已承諾的1,650億美元，增加850億美元。這部分投資可能由台積電或其他廠商執行，但並未清楚說明新增投資的時程。

第二，台灣政府承諾，將協助其他科技公司，並提供最高達2,500億美元的信用保證。第三，台灣政府也承諾，將運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。第四，在對等關稅方面，關稅水準為15%，且已包含最惠國待遇(MFN)關稅，也就是不疊加。

連賢明指出，較為關鍵的是台積電等廠商是否答應新增850億美元投資。根據台積電日前法說會內容，董事長魏哲家表示，美國第二座晶圓廠剛完工並準備開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠與第四廠接續動工，從目前進度來看，應該很難在川普任內完成投產。

他表示，若新增投資由台積電執行，新承諾的投資不太可能在川普任內完成，但也不排除是由其他科技廠商進行投資。台積電等廠商可免除半導體關稅(Section 232)，設廠所需的設備與器材也可免稅。

連賢明認為，就已公布的投資協議內容來看，政府角色相較日本、韓國與歐洲更為有利，政府僅提供信用保證(上限2,500億美元)，不保證對美投資金額，是否投資由廠商自行決定，回歸市場機制，政府則透過科技園區的經驗，從旁協助廠商赴美投資。

至於相關安排對台積電是否有利，連賢明表示，仍屬見仁見智，市場可自行判斷。他也提到，台積電ADR夜盤已上漲，投資人若選擇放空，仍須注意風險。