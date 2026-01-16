對等關稅15%！賴清德曝關注談判：清晨沒睡

▲賴清德上午出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」，說明談判結果。（圖／台中市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅調降至15%且不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體232條款優惠。對此，總統賴清德今（16）日透露，談判團隊相當辛苦，「今天清晨，我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程」，直到談判下來才安心；他也呼籲，未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議。

針對台美關稅議題，賴清德上午出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」時說明，我方承諾政府將協助台灣企業出資投資美國2500億美元，而台灣政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構，授信台灣企業赴美投資額度2500億美元。

賴清德提到，這次得到四個目標，第一個是對等關稅降為15%，同時不疊加，該條件是與美國主要的貿易逆差國，包括日本、韓國跟歐盟相同的待遇。他說，過去日本、韓國對美國簽訂有自由貿易協定或類自由貿易協定，日本跟韓國的商品銷往美國，相對台灣的商品銷往美國，是有競爭優勢的，但現在大家全部都拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

賴清德說，第二，232關稅部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品，能在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的待遇，其他適用232條款的一些商品，包括木材傢俱、汽車零組件、太空產業零件等，也能獲得最優惠的稅率。

第三個目標，賴清德指出，台灣模式得到美國支持，後續美國會協助台灣在土地取得、水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣的赴美投資的企業能夠形成群聚，這樣有助於台灣的企業跟美國的企業，在研發設計還有在廣大的市場上合作，讓台灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構當中。

賴清德提到，第四個目標，不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意，有美國國家隊投資國家，投資的對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業等，換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。

賴清德表示，今天的談判，未來會更有助於台灣的產業，立足台灣、佈局全球、行銷全世界，希望國人同胞都能夠團結合作。

賴清德提到，他要感謝鄭麗君、楊珍妮等談判團隊的辛勞，不管是實體談判到美國，或是在台灣透過視訊談判，都非常辛苦，也要感謝副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，國安會以及行政院相關的部會都非常辛苦，在談判的時都過美國時間，「今天清晨，我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂之後，大家才放下心來，我們大家一起努力，台灣未來會更好」。

最後，賴清德也呼籲，未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

