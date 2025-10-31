對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就曾公開表示自己對粿粿一見鍾情，還分享是自己追求對方，如今看來格外諷刺。

范姜彥豐曾公開表示自己對粿粿一見鍾情。（圖／粿粿官方Instagram）

回首這對夫妻過往戀情，范姜彥豐曾在某次活動上坦承自己對粿粿是一見鍾情，稱第一眼見到她就覺得「這個女生好可愛喔」，後來滑到對方Instagram便默默追蹤，直到一年後粿粿生日才鼓起勇氣私訊祝福，兩人因而產生交集。范姜彥豐之後也多次在節目上公開表示：「是我先追她的」，不料6年感情如今遭王子介入，慘被戴綠帽。

