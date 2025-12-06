對紅色過敏沒用小紅書！杜汶澤狂讚「台灣有事論」：最好的關係

港星杜汶澤在台灣開麵店。（圖／記者黃雅琪攝影）





港星杜汶澤與團隊打造的全新港式小吃品牌今（6）日舉行開幕記者會，希望將雲吞麵、牛腩麵、廣東湯水，打造台北少見的精緻港味新地標。談及台灣禁用小紅書1年時事，政治立場鮮明的他笑說：「我本來就對紅色過敏，家裡基本上沒有紅色的東西。」

內政部依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書APP停止解析、限制接取1年，引發軒然大波；杜汶澤說自己沒有在使用小紅書，生活中只有買花跟過年包紅包會遇見「紅色」。至於日本首相高市早苗發表「台灣有事論」引爆中日外交危機，他直呼：「這是最好的關係！」

廣告 廣告

杜汶澤笑稱對「紅色過敏」沒在用小紅書。（圖／記者黃雅琪攝影）

杜汶澤笑稱對「紅色過敏」沒在用小紅書。（圖／記者黃雅琪攝影）

談及開店最大的困難，杜汶澤表示台灣經濟發展太好，請來的新員工經常做沒幾天就辭職，直言找人是最大的難題，目前外場服務人員還沒補齊；談言自己是急性子、要求很多的老闆，最拿手的笑裡是煲湯：「香港人都會煲湯，家裡是我在煮飯的，花椒雞湯我煮比較多。」

杜汶澤的妻子田蕊妮因肺腺癌開刀治療，他說現在每半年要追蹤，日前才剛接受檢查、身體狀況一切正常：「清淡不好吃，我最討厭吃健康餐廳！」笑說平時不會為了老婆特別煮清淡的食物。除了開店，他同時也在籌備電影前期作業，預計明年6月會開拍：「我是當導演，現在電影工作基本上都是以幕後為主。」



【更多東森娛樂報導】

●丫頭摯愛病危痛哭！老公同意「簽放棄急救」：我不想這麼痛苦

●曾被邱澤放話追求中！張鈞甯認「沒收到喜帖」尷尬發聲

●《還珠格格》爾泰54歲長這樣！ 體悟人生：什麼都是假的

