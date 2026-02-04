對美中關係不必是零和遊戲 鄭麗文：希望跟賴總統手牽手一起合作

國民黨主席鄭麗文4日於中常會發表談話。（陳薏云攝）

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，賴清德總統昨稱國民黨國共論壇是在野黨正推動「二次西進」，對此國民黨主席鄭麗文4日於中常會正面回應，想要提醒賴總統，現在全世界都想要走向中國大陸。「走向中國大陸」跟「走向世界」從來都不是零和的選擇。賴總統不需要把它變成是一個你死我活的零和遊戲。「我非常希望能跟賴總統手牽手一起合作這件事。」

鄭麗文今於中常會表示，睽違九年舉辦國共論壇，有很多重大的突破跟成果。但很遺憾在民進黨執政時，都沒有辦法當東道主，在台灣來舉辦這樣的一個論壇。

而賴清德昨日舉行記者會，並痛批到底是民進黨政府推動攜手美國、友盟走進國際的經濟戰略對台有利？還是在野黨所推動的「二次西進」對台灣經濟發展較有利？國人可以做個比較。

鄭麗文今回應，現在全世界都想要走向中國大陸。法國、愛爾蘭、英國等，都在短短的這一段時間之內密集的到北京訪問，跟大陸國家主席習近平會見。

鄭麗文說，誠懇的建議賴總統要多看一些國際新聞，才會看到世界為什麼這麼積極主動的要走向北京、走向大陸。英國首相施凱爾說「沒有必要在美國跟中國之間做選擇」。因此在台灣，「走向中國大陸」跟「走向世界」從來都不是零和的選擇。可以同時做到，共好、雙贏、共贏。

鄭麗文直言，賴總統不需要把它變成是一個你死我活的零和遊戲。現在是副主席蕭旭岑組團訪陸，賴總統就親自上火線開記者會。那未來自己去華府參訪，賴清德還要怎麼樣呢？

鄭麗文強調，不管是對美、對大陸、對國際社會。非常希望能跟賴總統手牽手一起合作這件事。在國內競爭，對外攜手合作，一起共創兩岸的和平跟繁榮。

鄭麗文更說，自己可以站在賴總統後面，沒有要搶著站在他前面。鄭也重申，從前總統陳水扁到蔡英文到賴清德都紛紛非常斬釘截鐵地說「不會台獨」、「不存在台獨」。那就把擺在那裡實在是很礙眼的「台獨黨綱」下架。只要一下架，可以跟賴總統、民進黨保證，跟對岸的關係馬上就會不一樣了。

鄭麗文說，九二共識為「兩岸同屬一中」，卻被民進黨醜化。前總統馬英九執政八年，我們不但沒有任何的損失，反而在國際舞台發光發熱，在兩岸的經濟上面、產業上面開創了前所未有的榮景。所以這一點都不可怕，兩岸九二共識、共兩岸同屬一中，也是我們中華民國憲法明文規定、白紙黑字所寫的。在中華民國憲法前面宣誓就職的中華民國總統，來講中華民國憲法，為什麼有這麼多的心理障礙呢？

鄭麗文最後呼籲民進黨接受九二共識，下架台獨黨綱，馬上兩岸就春暖花開、和平對話溝通交流。不要害怕、免驚，「我給你收驚」，不需要兵凶戰危，也可以化解賴總統所擔心的 2027 年就要打仗。

