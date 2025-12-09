對美出口暴跌！中國今年貿易順差仍「首度突破1兆美元」

中國今年前11個月累計順差首次突破1兆美元。（圖／達志／美聯社）

自美國總統川普（Donald Trump）再次入主白宮，並在4月對中國發起新一波關稅戰以來，中國出口商正快速調整方向，將更多產品轉向歐洲、澳洲與東南亞市場。這股出口重新布局的力量推動中國11月貿易順差攀升至1,116.8億美元，創下6個月來新高，也使今年前11個月累計順差首次突破1兆美元。

據《路透社》報導，英國經濟研究機構「凱投宏觀」（Capital Economics）中國經濟學家黃子淳（Zichun Huang，音譯）表示：「美中貿易休戰下所達成的關稅削減，並未在上個月提升對美出貨，但中國整體出口增速仍然回升。我們預期中國出口將保持韌性，並在明年持續取得全球市場份額。」她補充：「重新調整貿易路徑來抵消美國關稅衝擊的作用似乎仍在擴大。」

根據中國海關7日公布的數據顯示，該國整體出口在11月按年增長5.9%，扭轉10月1.1%的萎縮，並超越路透彙整分析師預測的3.8%。進口則比10月的1.0%小幅回升至1.9%，但仍低於市場預期的3.0%增幅。

11月中國貿易順差為1,116.8億美元，創下6月以來新高，也高於前1個月的900.7億美元，更超過市場預測的1,002億美元。今年前11個月累計貿易順差則首次突破1兆美元。

自川普於2024年11月美國大選中勝出後，中國加速推動出口市場多元化，尋求與東南亞以及歐盟建立更緊密的貿易關係，同時也利用中國企業的全球布局建立新的製造基地，以取得較低關稅的市場准入。

11月中國對美出口按年暴跌29%；對歐盟出口則增長14.8%；對澳洲激增35.8%；而快速成長的東南亞市場同期增加8.2%進口中國商品。

儘管美中2大經濟體已於10月30日中國國家主席習近平與川普在南韓會晤後，同意縮減部分關稅並採取多項措施，美國進口仍大幅下滑。美國對中國商品的平均關稅目前為47.5%，遠高於經濟學家認為會侵蝕中方出口商利潤的40%門檻。

全球最大的政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）中國區主管王丹（Dan Wang）指出：「電子機械與半導體似乎是出口增長的關鍵。低階晶片與其他電子產品出現短缺，導致價格上升，而正在全球化布局的中國企業一直在從中國進口各式各樣的機械設備與其他零組件。」

受預期的出口數據帶動，人民幣8日走強，投資者同樣在等待年末重要政策會議釋出的訊號。中共中央決策核心單位「中共中央政治局」8日承諾將採取措施擴大內需。分析人士認為，這對中國逐漸脫離對出口的依賴至關重要。

高層官員預計將在數日內召開1年1度的中央經濟工作會議（Central Economic Work Conference），確定明年的主要經濟目標與政策優先事項。

經濟學家估算，自川普再度入主白宮以來，中國因美國市場准入受限，出口增速約被拖累2個百分點，相當於GDP約0.3%。

10月意外的出口下滑（此前9月曾大幅增長8.3%）顯示，中國出口商為躲避川普加徵關稅而提前出貨的策略已到盡頭。儘管中國工廠主在11月回報新出口訂單有所改善，但仍處於收縮區間，顯示在美國買家缺席下，製造商仍面臨需求替代的重大不確定性。另1份官方調查也顯示，中國製造業已連續第8個月處於萎縮狀態。

11月中國稀土出口月增26.5%，這是習近平與川普同意加速關鍵礦物出口後的第1個完整月份。中國的大豆進口量也可能創下歷史新高；中國買家今年大部分時間避免購買美國大豆，如今除了從拉丁美洲大量採購之外，也增加自美國的進口。

整體而言，由於房地產市場長期低迷，中國的內需依舊疲弱。這種疲軟反映在未鍛銅進口下降上，而該材料是建築與製造業的重要原料。

國際金融服務私營企業「荷蘭國際集團」（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示：「中國將內需作為增長關鍵動能的轉向需要時間，但這對中國邁向下一階段的經濟發展至關重要。」

