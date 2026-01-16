對美國人自稱「福建人」惹議 陳玉珍：勿用大台灣想法霸凌金門

國民黨立委陳玉珍。（資料照片／王侑聖攝）





反紫光奇遊團成員許美華昨（15日）發文揭露，美國智庫友人幾個月前拜訪國民黨立委陳玉珍，探詢她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說：「不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門⋯」，還跟美國人說「我身分證上寫的是福建，我是福建人，本來就不是台灣人。」對此，陳玉珍今（16日）受訪秀出身分證，強調出生地在「福建省金門縣」，並怒斥：「不要用大台灣的想法來霸凌金門人！」

陳玉珍稱對岸只會打台北、打賴清德 不會打金門

許美華昨天寫到，寫美國智庫訪談民眾黨主席黃國昌的對話，已經是幾個月前的事，她要再講一個讓人聽了傻眼又不舒服的對話。她透露，美國智庫朋友幾個月前去拜訪陳玉珍，想知道她對兩岸關係的看法，因為她講過「北京中央」，一直被視為明顯的親中派，也持續阻擋國防民防預算。

結果面對美國智庫，陳玉珍說，她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門⋯」、「我（以前）的身分證上面寫的是福建欸，我是福建人，我本來就不是台灣人」。

許美華表示，雖然本來就知道陳玉珍的立場，但她完全沒有掩飾親中，一副中國打台北打賴清德不關她的事，還強調自己不是台灣人，還是讓美國友人吃驚，「她還是台灣國會議員吧，at least show some respect ？」本來就知道陳玉珍是這種「中國打過來，我會去跟他們談的投降主義」，但是聽到美國朋友講出來，台灣國會有這種立委，聽到當下還是覺得很丟臉。不過，自己現在至少非常確定，美國華府非常知道台灣國會的藍白立委，都在玩什麼把戲，大家都不演了也是好事。

陳玉珍：可想見台派對金門的無知

《華視》報導，陳玉珍今天則回應，不清楚這位許美華是誰？若她是台派，可以想見台派對金門的無知，隨後秀出身分證強調是中華民國的，自己在立院以無數次展示身分證，上面寫著她的出生地在「福建省金門縣」，她痛批，台派人對金門有多不了解？金門本來就不是屬於台灣，是屬於中華民國！

陳玉珍說，中華民國跟台灣非等號，在金門人眼中，中華民國是台澎金馬，而當中金、馬屬福建省，即使在今天，金門多處仍叫「福建省金門調查處」以及「福建省金門地方法院」，台派人都不了解金門，就只能胡說八道，她直呼，「從小到大就被教導是福建省金門人，國名是中華民國，而台灣是本島。」

陳玉珍批評，「如果對整個中華民國的歷史沒有了解就回去讀一讀書。」這些都是公開資訊可以上網查，自己的身分證也是真的，不要用大台灣的想法來霸凌金門人，金門與台灣的位階一樣。（責任編輯：卓琦）