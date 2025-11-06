對美國來說「不值錢」 蘇起：川普很可能願意與中國交易台灣

前國安會秘書長蘇起在「社團法人對外關係協會」與政治大學外交系合辦的「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會時受訪指出，川普很可能願意與中國交易台灣問題。(記者廖振輝攝)

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國總統川普與中國國家主席習近平在日前「川習會」時，沒有提到台灣問題，在馬政府時期擔任國安會秘書長的蘇起，今日下午參加「社團法人對外關係協會」與政治大學外交系合辦的「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會時受訪指出，他認為美國還沒有準備好談，包括川普的幕僚作業與策略目前都沒有準備好，但他認為美國會願意談，而且川普很可能願意與中國交易，因為台灣對美國來說「不值錢」，對中國大陸卻很值錢，而且從房地交易來說，「這樣一塊地交換了，一點都不可惜」，所以台灣現在要自己想辦法找到一條路，不能全靠美國。

蘇起表示，對於討論台灣問題，中國大陸很有自信，但可能是因為APEC會議並非談論台灣問題的場合，他認為川普與習近平明年4月談的可能性很高，這是一個過程，而且還有一段時間，而且美國也還要做準備，但他覺得中國大陸已經完全準備好了。

對於媒體詢問，如何看待台灣內部「疑美論」愈來愈多，蘇起說，「當然，我就是其中之一」，他認為美國現在沒有保衛台灣的能力、也沒有保衛台灣的意願，而且能力一直在緩慢降低，至於意願是從川普來了後突然降低。

蘇起還說，台灣現在處於很困難的狀況，並呼籲各政黨不要再想選舉的事情，而是應該多想一想如何面對這個狀況比較好。

