對美國拿下格陵蘭樂觀其成
陳家煜／美國財務學教授。文章經授權刊出，轉載自作者X平台
美國當然是帝國主義，但因為左派的國際主義在全球化浪潮裡，站在浪頭太久，以致世人忘記了二戰後的世界和平，完全來自於美國的帝國主義，忘記了美國人善良天真的背後，也有猙獰的一面。但我們看美國的帝國主義，不應該聯想為羅馬帝國戴著頭盔的軍人，踩著被侵略的弱小民族，也不應認為是蒙古的鐵騎，一陣旋風後隨意的燒殺擄掠，更不是近世的德國、日本一樣，充滿種族主義的軍事侵略。我腦海的美帝圖像，是林肯一樣的巨人，堅定地讓人無法忽略，但又時時低頭自省，能夠幽默自己一下，但常常感傷人間悲苦。看到這裡，你大概在想，開什麼玩笑，美國在歷史裡，侵略了多少國家，佔領了多少土地，打死了多少人，林肯個屁！
可是你看著隔著海和佛羅理達州相望的古巴大島，據有多大的戰略地位，放著兩百年的門羅主義不管，美國怎麼就讓個共產革命在眼皮下發生？豬玀灣事件時候，為什麼美國要手軟，不把哈瓦那夷為平地？又或者是菲律賓。美西戰爭結束，美國有十足的法理，永遠據有這個東南亞的群島，但老羅斯福繼承了戰爭，也接收了領地，他卻開始為菲律賓未來的自治、獨立舖路。又或者是巴拿馬運河，是什麼樣的國家，會把自己合法合理佔有、花錢興建的軍事要地，拱手以他人的主權理由，免費地奉送給巴拿馬。然後，還有日本。麥克阿瑟完全可以廢除日本皇室，永遠佔領日本，但GHQ只寫了部和平憲法，然後就把日本還給了日本人。到底這是哪一個新品種的帝國主義？不要忘記還有中國，哪一個國家在拿到八國聯軍的賠款後，把錢還給了中國，還蓋了舉國的第一學府？
所以川普想要強行奪下格陵蘭的行為，也要放在這個美式「帝國主義」的結構下來分析。
對於自戀又自大的川普，追求歷史定位，幾乎是他現在人生的首要目標。他要像傑佛遜一樣買下路易西安那領地（1803），像傑克遜一樣逼迫西班牙交出佛羅理達（1821），像James Polk一樣把西北領地納入美國（1846），像老羅斯福一樣把巴拿馬運河變成美國屬地（1903）。但現在的世界地圖已經大致定形，不像十九世紀的新大陸，仍有許多的糢糊空間，美國能在地球插上國旗的新地方，又有真實意義，少之又少，除了格陵蘭，還真沒有什麼好選的目標，如果川普可以拿下格陵蘭，那歷史地位可比這四位總統。世人永遠會指著格陵蘭，「那是川普拿下的」。
川普的粗魯行為，只有傑克遜可比。這個第七任總統，在還沒當總統時，就已經被比為華盛頓再世，因為他在紐奧爾良一戰（1815），把意欲圍城的英軍，打得落花流水。美英之間，再無戰爭衝突。戰後，傑克遜受門羅所托，任南方軍隊總司令。彼時的東、西佛羅理達仍屬西班牙，但西班牙在美洲的帝國正面臨瓦解，無力應對日益強大的美國，傑克遜以驅趕無法無天、屠殺美國人的Seminole印第安人為由，進攻西班牙駐軍的堡壘，以實質佔領，造成既定事實，逼迫西班牙割讓佛羅理達。門羅在1823年才宣告門羅主義，屏除歐洲帝國勢力在西半球，但傑克遜在這之前，就先用軍事力量，宣告了美國的崛起，要歐洲的帝國主義閃到一邊去。
美國的四鄰，在美國崛起的過程裡，都感受到了這個強鄰的力量。很多時候，美國的方式都是這樣帝國主義的無理。先是讓美國人往別人的領地拓荒，然後煽動這些地方要脫離宗主國，有時候用人數優勢，要求自決，直接加入美國，或是先獨立再加入美國，最後再請求美國軍事介入。這種行為，稱之為「費力把事拖filibuster」，後來變成國會裡拖延議事的手段，但最早的意思是這些煽動家在別人的國家進行的運動。西南的大部份土地，都是這樣從墨西哥手裡拿下，西北四州，則是這樣逼迫英屬加拿大完全放手。巴拿馬也是這樣從哥倫比亞獨立，而把運河割給美國。
美國這種「Might makes right強權即真理」，在後殖民主義的時代，非常不合宜，所以甘迺迪才會手軟不炸哈瓦那，所以詹森才不用核子彈炸河內，所以卡特才會無條件把巴拿馬運河還回去。在一個民主自由的體制下，各種聲音在社會裡都有一定的力量，當對外侵略的不公不義被人民廣泛認知的時候，民主帝國就得把對內的人道主義，往外延伸，這是左派國際主義的根源，但也正是因為左派會在民主社會裡得到權力，民主帝國常常出現彼此不相容的矛盾政策，甚至為了人道主義、國際主義而傷害了國家利益。但這種左右之爭造成的帝國政策矛盾，並不是帝國主義，或是揚棄帝國主義，最大的問題，最大的問題是有關人類文明的責任。
拿破崙的法蘭西帝國，被歐洲的保守勢力擊垮，但打著三色旗的大陸軍，在很多時候代表的是正義的力量。沒有拿破崙和深植於他內心的大革命理念，歐洲許多地方，仍然不會得到解放，整個中、東歐，到今天，都很有可能像是俄羅斯，身體好像在近代，但腦子一直留在古代。拿破崙所到之處推動的自由平等博愛精神、法治保護下的民主自由，在今日仍然在歐陸傳承。另一方面，邱吉爾怎麼樣都不想放手女王皇冠上的明珠，始終認為「印度不是一個國家」，只有英國的統治，對印度人才是好的，這種「過時的帝國主義」背後也有一個文明的精神。在倫敦西敏寺的白廳，帝國諸多菁英公僕，管理龐大帝國、施展權力，但同時也把英國的法治與文明，散播到地球的各個角落。你可以批評殖民主義，但你不能否認良善帝國做出的好事，我們姑且不要談非洲殖民地獨立之後的種種倒退，我們也不要談英國如何統一印度，我們也不要碰香港如何倒退回中國，只要講大英帝國如何廢除全世界的奴隸制度，你就不能把帝國主義一筆抹煞。取代英國、美國帝國主義的多邊國際主義，完全沒有這個良善的力量，聯合國連個屁事都搞不出來，你還想聯合國可以弄廢奴這種人類文明史的大事？
美國在「侵略四鄰」的時候，有一個自我感覺良好的標語，叫Manifest Destiny，「天命」是也。上天注定美國要從東岸十三州，一路擴張到太平洋，美國人拿下這片廣袤大地，那是天意，美國人不可以逆天。而到頭來，這個「天命」就成了自我實現的預言，美國的制度，觸及了五十州的人民，讓美國人過上了世界上最富裕的生活，享受了最多的自由保障。如果這片土地真有神靈，也會希望是這樣的結果。美國的德克薩斯和加利福尼亞，對人類的貢獻，遠勝於留在墨西哥當墨西哥的德克薩斯和加利福尼亞。但我認為，美國的「天命」不只於給這片土地的人民幸福、快樂，美國真正的「天命」是用這個資源，推廣這個民主自由的制度，維持並擴充人類文明的觸角，讓美國當一個人類社會「山丘上的光明城市」，一如美國在戰後的西歐和東亞創造出來的富裕與繁榮。
就這一點來看，川普是完全不合格的美國總統，因為他只管美國，不管全世界。但我們也要了解，歷史是「正反合」的辯證式前進，正因為左派的瘋狂，把美國既有的榮光和該有的責任棄置一旁，所以矯枉必須過正，需要有瘋狂的川普，來反制左派，中道才會回來。要有一反一正，接下來，全世界才會有正常的發展，所以我對美國拿下格陵蘭，樂觀其成。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
41J肉聲／川普再談格陵蘭：我不會動武 只想要一塊冰保護世界
強權逼格陵蘭轉身──稀土、能源、軍工與航道之爭
川普好想要格陵蘭 傳祭「99年租約」或「送美籍還免繳稅」
髮廊洗頭可以撐「3天不出油」妹子喊神奇 內行人曝「3關鍵」
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 542則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 109則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 21則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 20 小時前 ・ 2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 111則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 116則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 53則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 7則留言