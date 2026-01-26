對美國拿下格陵蘭樂觀其成

川普想要強行奪下格陵蘭的行為，要放在美式「帝國主義」的結構下來分析。東方IC

陳家煜／美國財務學教授。文章經授權刊出，轉載自作者X平台

美國當然是帝國主義，但因為左派的國際主義在全球化浪潮裡，站在浪頭太久，以致世人忘記了二戰後的世界和平，完全來自於美國的帝國主義，忘記了美國人善良天真的背後，也有猙獰的一面。但我們看美國的帝國主義，不應該聯想為羅馬帝國戴著頭盔的軍人，踩著被侵略的弱小民族，也不應認為是蒙古的鐵騎，一陣旋風後隨意的燒殺擄掠，更不是近世的德國、日本一樣，充滿種族主義的軍事侵略。我腦海的美帝圖像，是林肯一樣的巨人，堅定地讓人無法忽略，但又時時低頭自省，能夠幽默自己一下，但常常感傷人間悲苦。看到這裡，你大概在想，開什麼玩笑，美國在歷史裡，侵略了多少國家，佔領了多少土地，打死了多少人，林肯個屁！

可是你看著隔著海和佛羅理達州相望的古巴大島，據有多大的戰略地位，放著兩百年的門羅主義不管，美國怎麼就讓個共產革命在眼皮下發生？豬玀灣事件時候，為什麼美國要手軟，不把哈瓦那夷為平地？又或者是菲律賓。美西戰爭結束，美國有十足的法理，永遠據有這個東南亞的群島，但老羅斯福繼承了戰爭，也接收了領地，他卻開始為菲律賓未來的自治、獨立舖路。又或者是巴拿馬運河，是什麼樣的國家，會把自己合法合理佔有、花錢興建的軍事要地，拱手以他人的主權理由，免費地奉送給巴拿馬。然後，還有日本。麥克阿瑟完全可以廢除日本皇室，永遠佔領日本，但GHQ只寫了部和平憲法，然後就把日本還給了日本人。到底這是哪一個新品種的帝國主義？不要忘記還有中國，哪一個國家在拿到八國聯軍的賠款後，把錢還給了中國，還蓋了舉國的第一學府？

所以川普想要強行奪下格陵蘭的行為，也要放在這個美式「帝國主義」的結構下來分析。

對於自戀又自大的川普，追求歷史定位，幾乎是他現在人生的首要目標。他要像傑佛遜一樣買下路易西安那領地（1803），像傑克遜一樣逼迫西班牙交出佛羅理達（1821），像James Polk一樣把西北領地納入美國（1846），像老羅斯福一樣把巴拿馬運河變成美國屬地（1903）。但現在的世界地圖已經大致定形，不像十九世紀的新大陸，仍有許多的糢糊空間，美國能在地球插上國旗的新地方，又有真實意義，少之又少，除了格陵蘭，還真沒有什麼好選的目標，如果川普可以拿下格陵蘭，那歷史地位可比這四位總統。世人永遠會指著格陵蘭，「那是川普拿下的」。

川普的粗魯行為，只有傑克遜可比。這個第七任總統，在還沒當總統時，就已經被比為華盛頓再世，因為他在紐奧爾良一戰（1815），把意欲圍城的英軍，打得落花流水。美英之間，再無戰爭衝突。戰後，傑克遜受門羅所托，任南方軍隊總司令。彼時的東、西佛羅理達仍屬西班牙，但西班牙在美洲的帝國正面臨瓦解，無力應對日益強大的美國，傑克遜以驅趕無法無天、屠殺美國人的Seminole印第安人為由，進攻西班牙駐軍的堡壘，以實質佔領，造成既定事實，逼迫西班牙割讓佛羅理達。門羅在1823年才宣告門羅主義，屏除歐洲帝國勢力在西半球，但傑克遜在這之前，就先用軍事力量，宣告了美國的崛起，要歐洲的帝國主義閃到一邊去。

美國的四鄰，在美國崛起的過程裡，都感受到了這個強鄰的力量。很多時候，美國的方式都是這樣帝國主義的無理。先是讓美國人往別人的領地拓荒，然後煽動這些地方要脫離宗主國，有時候用人數優勢，要求自決，直接加入美國，或是先獨立再加入美國，最後再請求美國軍事介入。這種行為，稱之為「費力把事拖filibuster」，後來變成國會裡拖延議事的手段，但最早的意思是這些煽動家在別人的國家進行的運動。西南的大部份土地，都是這樣從墨西哥手裡拿下，西北四州，則是這樣逼迫英屬加拿大完全放手。巴拿馬也是這樣從哥倫比亞獨立，而把運河割給美國。

川普是完全不合格的美國總統，因為他只管美國，不管全世界。圖片摘自美國白宮臉書

美國這種「Might makes right強權即真理」，在後殖民主義的時代，非常不合宜，所以甘迺迪才會手軟不炸哈瓦那，所以詹森才不用核子彈炸河內，所以卡特才會無條件把巴拿馬運河還回去。在一個民主自由的體制下，各種聲音在社會裡都有一定的力量，當對外侵略的不公不義被人民廣泛認知的時候，民主帝國就得把對內的人道主義，往外延伸，這是左派國際主義的根源，但也正是因為左派會在民主社會裡得到權力，民主帝國常常出現彼此不相容的矛盾政策，甚至為了人道主義、國際主義而傷害了國家利益。但這種左右之爭造成的帝國政策矛盾，並不是帝國主義，或是揚棄帝國主義，最大的問題，最大的問題是有關人類文明的責任。

拿破崙的法蘭西帝國，被歐洲的保守勢力擊垮，但打著三色旗的大陸軍，在很多時候代表的是正義的力量。沒有拿破崙和深植於他內心的大革命理念，歐洲許多地方，仍然不會得到解放，整個中、東歐，到今天，都很有可能像是俄羅斯，身體好像在近代，但腦子一直留在古代。拿破崙所到之處推動的自由平等博愛精神、法治保護下的民主自由，在今日仍然在歐陸傳承。另一方面，邱吉爾怎麼樣都不想放手女王皇冠上的明珠，始終認為「印度不是一個國家」，只有英國的統治，對印度人才是好的，這種「過時的帝國主義」背後也有一個文明的精神。在倫敦西敏寺的白廳，帝國諸多菁英公僕，管理龐大帝國、施展權力，但同時也把英國的法治與文明，散播到地球的各個角落。你可以批評殖民主義，但你不能否認良善帝國做出的好事，我們姑且不要談非洲殖民地獨立之後的種種倒退，我們也不要談英國如何統一印度，我們也不要碰香港如何倒退回中國，只要講大英帝國如何廢除全世界的奴隸制度，你就不能把帝國主義一筆抹煞。取代英國、美國帝國主義的多邊國際主義，完全沒有這個良善的力量，聯合國連個屁事都搞不出來，你還想聯合國可以弄廢奴這種人類文明史的大事？

美國在「侵略四鄰」的時候，有一個自我感覺良好的標語，叫Manifest Destiny，「天命」是也。上天注定美國要從東岸十三州，一路擴張到太平洋，美國人拿下這片廣袤大地，那是天意，美國人不可以逆天。而到頭來，這個「天命」就成了自我實現的預言，美國的制度，觸及了五十州的人民，讓美國人過上了世界上最富裕的生活，享受了最多的自由保障。如果這片土地真有神靈，也會希望是這樣的結果。美國的德克薩斯和加利福尼亞，對人類的貢獻，遠勝於留在墨西哥當墨西哥的德克薩斯和加利福尼亞。但我認為，美國的「天命」不只於給這片土地的人民幸福、快樂，美國真正的「天命」是用這個資源，推廣這個民主自由的制度，維持並擴充人類文明的觸角，讓美國當一個人類社會「山丘上的光明城市」，一如美國在戰後的西歐和東亞創造出來的富裕與繁榮。

就這一點來看，川普是完全不合格的美國總統，因為他只管美國，不管全世界。但我們也要了解，歷史是「正反合」的辯證式前進，正因為左派的瘋狂，把美國既有的榮光和該有的責任棄置一旁，所以矯枉必須過正，需要有瘋狂的川普，來反制左派，中道才會回來。要有一反一正，接下來，全世界才會有正常的發展，所以我對美國拿下格陵蘭，樂觀其成。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



