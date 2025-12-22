對美國用戶來說，TikTok出售後會變得更安全但卻可有可無嗎？

[Getty Images]

TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）已和投資者達成協議，以繼續在美國運營。

但是，這對超過1.7億美國用戶（這是該社交平台聲稱的數字）意味著什麼呢？

關鍵可能在於TikTok的算法推薦在易手後將如何管理——這個強大的系統會策劃「為你推薦」頁面，預測你可能觀看的內容。

社交媒體產業專家馬特·納瓦拉（Matt Navarra）告訴BBC，問題不在於TikTok是否能存活，而是「哪個版本的TikTok能存活」。

「磨平邊角」

目前，TikTok的系統依賴大量全球數據和反饋迴路，能瞬間改變推薦內容。

根據協議條款，TikTok的算法將由投資者甲骨文（Oracle）授權，並重新根據美國用戶數據進行訓練。

納瓦拉表示，這可能讓該應用程式感覺「更安全、更穩定」，但也有「變得在文化上不再重要」的風險。

「TikTok的力量一直來自於那種略顯失控的感覺——怪異、小眾、不舒服，有時甚至政治尖銳的內容，這是別處沒有的，或者它總先於其他地方出現。」他說。

「如果你開始磨平這些邊角，你不只是改變了內容審核。我認為你還改變了它的相關性。」

匹配字節跳動的算法

科技記者威爾·古亞特（Will Guyatt）告訴BBC，TikTok美國版是否會與大家熟悉的版本不同，還取決於它是否能像國際版一樣，及時獲得「所有新功能、安全更新和平台改進」。

新加坡國立大學的計算機專家科基爾·賈伊德卡（Kokil Jaidka）表示，她預期讓平台受歡迎的元素——例如短影片和購物功能——可能會「保持不變」，因為這些功能不依賴算法。

她說，變化可能更微妙且漸進，取決於「被隔離」的美國版本在較窄的數據輸入下，能否匹配應用程式的全球影響力。

「如果TikTok使用的是授權或部分弱化版本的算法推薦，系統的一些盲點可能會變得更重要。」

對用戶而言，這意味著美國版算法在實際上可能「在個人化方面落後」，並且需要更長時間才能適應爆紅內容。

要實驗，還是要守規矩？

甲骨文是TikTok在美國的長期雲端運算合作夥伴，由總統特朗普的盟友拉里·艾利森（Larry Ellison）擔任主席。

另一個外國實體，阿布扎比政府投資基金MGX，將與私募股權公司銀湖資本（Silver Lake）一同成為主要新投資者。

納瓦拉表示，這些投資者的壓力也可能讓美國版應用程式感覺「更乏味」。

「我認為真正的考驗不在於用戶是否離開。」他說。

「而在於 TikTok 是否仍然是網絡用來實驗的地方——還是變成大家守規矩的地方。」

補充報導：彼德·霍斯金斯（Peter Hoskins）