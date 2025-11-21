對美國與中國同時都懷疑？ 澳洲最新民調：大多數人不支持出兵保衛台灣

由澳洲雪梨科技大學「澳中關係研究所」，對2045人進行的一項最新民意調查顯示，澳洲人對中國的擔憂和不信任感正在緩解，而對美國的疑慮卻在增加。許多人更關注美國政府在美國總統川普領導下的行為，同時對中國的看法也有所緩和。不過，大多數的澳洲人仍不支持出兵保衛台灣。

不想保衛台灣

調查顯示，澳洲人對於台灣問題的看法，一直都保持相當穩定的水準，本次只有37%的澳洲人，支持在中國攻擊台灣時派兵保衛，大多數澳洲人傾向保持中立、或採取非軍事行動。

廣告 廣告

不過，如果當美國捲入與中國因台灣問題而發生的衝突時，雙方的意見就變得勢均力敵：50% 的人贊成澳洲保持中立，而47%的人則支持支持美國。

總的來說，澳洲對中國態度的軟化表明，人們開始意識到，在對待其頭號貿易夥伴時，需要平衡該國的價值觀和利益。澳洲人仍然認為與中國的經濟關係既至關重要又充滿風險。

2023年3月13日，美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯、英國首相蘇納克在加州的聖地牙哥海軍基地共同宣布澳英美核動力潛艦合作協議（AUKUS）。（美聯社）

美國更會逼人表態？

負責這項民調的雪梨科技大學澳中關係研究所分析經理柯林森（Elena Collinson），17日投書歐美知識界交流平台「對話」（The Conversation）表示，「澳洲人仍然支持美澳同盟，但他們現在看待美澳同盟的態度比以前更批判」。

柯林森指出，「在我們進行這項民調的五年裡，第一次出現這樣的結果：更多的人認為，美國（57%）會迫使澳洲在中美競爭中選邊站隊，而不是中國（51%）」。

她研判，這一民調結果的顯著轉變表明，澳洲人開始意識到，壓力可能來自盟友，也可能來自競爭對手。此外，有近三分之二的受訪者認為，川普連任總統會增加與中國發生衝突的可能性。

調查指出，就連人們對經濟行為的看法也發生了轉變。澳洲人首次出現了這樣一種局面：認為美國利用貿易進行政治懲罰的人數達72%，這不但高於去年的36%，更超過了認為中國會這樣做的70%。

澳洲國旗與中國國旗同台。（資料照，AP）

對中國看法有所緩和

柯林森解釋，總體而言，這項民調顯示，自 2021 年以來，澳洲人對中國的看法有所緩和，「（對中國的）擔憂和不信任仍然普遍存在，但有所減輕」。

現在有70%的受訪者表示，澳洲應該繼續加強與中國的關係，比去年增加了10個百分點。柯林森說，「澳洲人已經越來越能適應與中國之間複雜且常常緊張的關係，他們既將中國視為經濟夥伴，又將其視為戰略競爭對手。」

柯林森也談到，「今年，這種審慎的看法首次擴展到了美國，美國現在既被視為盟友，也被視為施壓來源」。

仍視中國為國安威脅

不過，儘管這一比例為五年來的最低水平，但仍有三分之二的澳洲人認為中國構成安全威脅。但澳洲人對中國政府的不信任感也有所下降，從2021年的76%，降至目前的64%。

然而，區域熱門議題仍然是澳洲民眾關注得焦點。例如南海議題就被視為區域緊張局勢的主要根源，有72%的受訪者表示，中國在南海的行動威脅到澳洲的利益。

此外，大多數受訪者支持澳洲與菲律賓、日本和美國等夥伴合作，包括聯合巡邏，以維護穩定。

分析認為，這種日益增強的風險意識，持續影響著人們對國防的看法。支持增加國防開支的比例已達72%，創下這項民調的歷史新高；但當提及醫療或教育支出等其他方面的權衡取捨時，支持率則大幅下降至55%。



更多風傳媒報導

