對美投資不是5000億美元？施俊吉戳破關稅「數字遊戲」：台灣潛在GDP先扣15兆台幣

台美關稅談判在日前底定，台灣以2500億美元的企業投資承諾及台灣政府2500億美元信用保證，換取關稅降至15%且不疊加，不少人認為就是對美投資5000億，不過此說法卻被行政院長卓榮泰強調是絕對的錯誤。對此，前行政院副院長施俊吉在臉書發文分析其中數字表示，台灣對美國的「直接」加「額外」投資就是2500億美元加2500億美元，等於5000億美元，投資所創造的附加價值發生在未來，也發生在國外，美國除了抱走金雞母(投資)，也拿走了金雞蛋。施俊吉也特點名2單位要出面說清楚。​

​行政院日前舉行記者會說明台美關稅談判結果，行政院長卓榮泰特別強調，企業自主投資2500億美元，以及國家提供的2500億美元信保是分開的，希望媒體不要再寫成5000億美元，這是絕對的錯誤，也會讓談判發生不必要的困擾。

對此，施俊吉表示，蔡英文在當陸委會主委時，曾經引用英諺「You can't compare apples and oranges」答詢立委，她說：「你不能把橘子跟香蕉(拿)來比」。引申之：「你不能把25個橘子加上25根香蕉，然後說它等於50個橘子」。但是現在偏偏有人硬要說「2,500億美元的直接投資加上2,500億美元的信用保證等於5,000億美元的對美投資」。親愛的同胞們，「你不能把橘子跟香蕉加在一起」。

不過，施俊吉指出，問題如果是「一個橘子兩毛錢，一根香蕉一塊錢，買5個橘子和4根香蕉總共要花多少錢？」答案是：5塊錢。親愛的同胞們，誰說橘子和香蕉不能加在一起？

施俊吉提到，美國商務部公告的Fact Sheet用黑體字將「Direct Investments」 和「Additional Investments」 分別列出。其中，「直接投資」（至少2500億美元，由台灣企業實際注入用於美國建廠擴產）與「額外投資」（至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保以促進「額外」的投資）在文件中被分開列為兩項獨立承諾，性質明顯不同。所以台灣這個經濟體應該對美國的「直接」加「額外」投資就是2,500億美元加2,500億美元，等於5,000億美元。

施俊吉說明，其實，一國在一個年度內於本國所生產的附加價值，其總合即是國內生產毛額(GDP)。在經濟學上，投資計入當年度的GDP，而投資對未來附加價值的貢獻，則計入未來的GDP。當年加未來就是投資的總貢獻。現在「直接」加上「額外」投資美國的金額是5,000億美元，或台幣15兆元。由於這些投資投在美國，不在本國，所以不能算作是我國的GDP。換言之，在未來數年內，潛在的GDP(potential GDP)要先扣掉15兆台幣。

施俊吉強調，然後，投資所創造的附加價值發生在未來，也發生在國外。因此台灣將損失這15兆元台幣用於本國投資所能創造出來的附加價值，而且年復一年，直到這筆投資所累積的資本完全報廢為止。所以美國除了抱走金雞母(投資)，也拿走了金雞蛋(未來所創造的附加價值)。國發會和中華經濟研究院(國家智庫)有責任和義務按照經濟學和國民所得會計帳，詳細計算並昭告周知：台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比，財稅收入將減損多少錢，以及政府將如何彌補財政缺口？



