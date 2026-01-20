對美投資不是5000億？他揪1言論打臉卓榮泰

▲行政院長卓榮泰出席「台美關稅談判說明記者會」，說明台美談判成果。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，並承諾推動對美投資，包括2500億美元企業自主投資、2500億美元政府信用保證。行政院長卓榮泰今（20）日強調，2500億是國內企業自主投資、2500億是政府運用信用機制，兩者不同、是分開的，「不要再寫成5000億，這是絕對錯誤。」；對此，粉專政客爽指出，美國商務部長盧特尼克說這5000億美元相當於「頭期款」，用來把半導體帶回美國，「建議出征美國」。

針對台對美投資，行政院長卓榮泰今日在「台美關稅談判說明記者會」中強調，2500億是國內企業自主直接的投資，另外的2500億是政府運用信用機制保證而且透過台灣的金融機構協助國內產業去做它的信用保證，絕對不要再說是5000億，讓談判團隊能夠順利的展開後續的工作，「這個要特別拜託！」。

然而，盧特尼克接受美國財經媒體《CNBC》訪問時表示，「這就是5000億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國」；對此，政客爽今日在臉書發文狠酸，「建議出征美國，讓他們商務部長去行政院門口罰站半蹲，逼他們默寫小橘書懺悔」。

網友們也紛紛留言表示，「好喔，16兆。」、「因為不止」、「說白了他可以做但你不能說」、「飛去美國震怒看看」、「你美國商務部長說的啊！怎麼不去找他抗議」。

