對美投資信保百億美元上膛 由國發基金出資 邀公股、民營銀行參與

行政院副院長鄭麗君昨（20）日表示，企業赴美投資，政府提供信用擔保，初步規劃信用保證機制是在既有國家融資保證制度下另設專案，保證成數約五至六成，承保倍數15至20倍，預估最終所需專款規模約62.5億至100億美元，並將分五期建立。

台美關稅談判完成總結會議，台灣企業將赴美投資2,500億美元，另政府信用擔保2,500億美元。

行政院昨日召開「台美關稅談判說明記者會」，鄭麗君首度說明信保機制草案。據規劃，將有上看100億美元（約新台幣3,160億元）專款上膛。

鄭麗君表示，台美雙方已完成簽署投資合作備忘錄（MOU），納入「台灣模式」作為合作架構。企業投資方面以高科技產業為主，共2,500億美元，包含既有及未來計畫；融資部分，MOU文字明確載明「up to」（上限）2,500億美元。

政府初步規劃，若以授信額度上限2,500億美元計算，因高科技企業保證成數比中小企業略低，會在五至六成間規劃保證成數，承保倍數約15至20倍，預估信保機制最終所需專款規模為62.5億至100億美元，保證專款擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行參與。

鄭麗君強調，台美MOU並未載明年限，企業有需要時才會啟動信保機制，所以可分期建立、規劃，預計分五期，依廠商實際需求挹注資金。第一期只要五分之一到位就可建立。

此外，行政院長卓榮泰提到，政府已與金融機構溝通，希望能主動關懷並提供業者金融服務支持，另也期待國會在正確資訊下與政院對等溝通，真誠合作。

至於台美避免雙重課稅協定最新進展，鄭麗君表示，歷次台美談判過程中，我方都有提出「希望台美能盡快洽簽避免雙重課稅協定（ADTA）」，我方在總結會議時也再度提出，並於19日收到美方正面回覆，相關單位希望雙方就ADTA進一步會談，以利加速程序。

