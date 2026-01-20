對美投資信保規模百億美元 分5期規劃

行政院二十日舉行「台美關稅談判說明記者會」，院長卓榮泰（右起）、秘書長張惇涵、政委楊珍妮、副院長鄭麗君、經濟部長龔明鑫說明台美談判成果。（中央社）

記者康子仁、王誌成∕台北報導

行政院二十日宣布，台美對等貿易協定（ＡＲＴ）預計數週後簽署，並將送立法院審議。行政院副院長鄭麗君首度公布規劃，預估信保機制所需專款規模為六十二點五億至一百億美元，將分五期規劃，由國發基金及公民營銀行共同參與。

總統賴清德表示，台美對等關稅談判底定後，政府將持續以九百三十億元特別預算，以及每年一百多億預算與ＡＩ新十大建設，協助中小企業升級轉型。

台美關稅談判美東時間十五日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為百分之十五且不疊加原有的最惠國待遇稅率（ＭＦＮ）、半導體及半導體衍生品等２３２關稅取得最優惠待遇等共識。行政院長卓榮泰、鄭麗君等人二十日出席台美關稅談判說明記者會。

卓榮泰說，依據《條約締結法》，協定需要國會同意，因此政府將向國會說明。這次談判完全秉持國家利益、保護產業利益為出發點、維護民眾健康、糧食安全等目標，將就已經進行的部分充分說明。

他提及，此次談判稱為「黃金計畫」，是副總統蕭美琴提出，成功讓美方最重視也理解台灣是提出深入準備且周延的方案；後續鄭麗君再提出「台灣模式」，透過產業自主投資及政府運用信用保證各二千五百億美元。

卓榮泰強調，其中二千五百億美元是企業自主投資，另二千五百億美元是政府透過信保機制協助業者，兩者不同，產業投資是放眼全球布局，希望媒體及政治評論員不要再寫成五千億美元，這是絕對錯誤，也會讓談判發生不必要的困擾。

針對政府信用擔保部分，鄭麗君表示，雖然美國政府的貿易協議聯合事實清單寫的是「至少」，但在投資合作備忘錄（ＭＯＵ）中載明的文字是「上限」，未來執行會依據雙方簽署的ＭＯＵ。

鄭麗君說明，台灣的信保模式並非政府出資，原則上政府不會動用經濟部中小企業信保基金。初步規劃，若以授信額度上限二千五百億美元規模來設算，考量高科技公司的保證成數可以比中小企業略低，會在五至六成間規劃保證成數，承保倍數為十五至二十倍之間，預估信保機制實際所需專款規模為六十二點五億至一百億美元之間，預計分五期規劃信保機制。

鄭麗君說，依據國家融資保證機制，信保專款來源會來自政府與銀行共同組成，將考慮由國發基金來籌措，也會邀請公股及民營銀行共同參與。